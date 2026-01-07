صندوق رعاية النوابغ شريك استراتيجي لبنها الأهلية في تنظيم منتدى الابتكار

18 حجم الخط

يشارك صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ التابع للوزارة كشريك استراتيجي مع جامعة بنها الأهلية في تنظيم منتدى الابتكار الجامعي Innoventre 2026، تحت عنوان: "الابتكار الجامعي في خدمة الصناعة والتنمية المستدامة"، والمقرر انعقاده يوم الأربعاء الموافق 28 يناير الجاري.

من جانبه، أكد د.تامر حمودة المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، أن هذه الشراكة تأتي في إطار جهود الصندوق لدعم الجامعات الحكومية والأهلية، وتعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال، وربطها بالاحتياجات الفعلية للصناعة والمجتمع، بما يسهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تتماشى مع رؤية مصر 2030.

فيما أعرب د.تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية، عن سعادته بالشراكة مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في تنظيم فعاليات المنتدى، مشيرًا إلى أن المنتدى سيقدم منصة رقمية تجمع الطلاب، والباحثين، والمبتكرين، ورواد الصناعة، والمستثمرين، كما سيوفر عرضًا للمشروعات والأفكار الابتكارية القابلة للتطبيق، ويضم لجان تحكيم من خبراء الصناعة والأوساط الأكاديمية، بالإضافة إلى جوائز وفرص للاحتضان والتطوير والتطبيق داخل المصانع والشركات، داعيًا كافة الجامعات المصرية للمشاركة في هذا المنتدى، الذي يمثل نموذجًا حقيقيًّا للشراكة بين التعليم والبحث العلمي والصناعة والمجتمع.

وأشار د.محمود شكل نائب رئيس جامعة بنها الأهلية للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال، إلى أن المنتدى يركز على عدد من المحاور الرئيسة، من بينها التحول الصناعي والرقمي الذكي، والاستدامة، والطاقة، والبيئة، والتصنيع المحلي والابتكار الهندسي، فضلا عن الثقافة الصناعية، والإبداع المجتمعي، والابتكار الاجتماعي، والخدمات الرقمية، مؤكدًا أن المنتدى يستهدف مختلف الفئات المعنية بالابتكار وريادة الأعمال، بما في ذلك طلاب الجامعات والباحثون، ورواد الأعمال، وفرق الابتكار الطلابي، والمبتكرون من مختلف التخصصات.

جدير بالذكر أنه للتسجيل والمشاركة في المنتدى، يرجى تعبئة استمارة التسجيل الرسمية عبر هذا الرابط، مع إرسال المشروعات أو الأفكار المرشحة على بريد إدارة الابتكار وريادة الأعمال، وسوف يغلق باب التقديم يوم 15 يناير 2026.

