الأربعاء 07 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

صندوق رعاية النوابغ شريك استراتيجي لبنها الأهلية في تنظيم منتدى الابتكار

صندوق رعاية المبتكرين
صندوق رعاية المبتكرين
18 حجم الخط

 يشارك صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ التابع للوزارة كشريك استراتيجي مع جامعة بنها الأهلية في تنظيم منتدى الابتكار الجامعي Innoventre 2026، تحت عنوان: "الابتكار الجامعي في خدمة الصناعة والتنمية المستدامة"، والمقرر انعقاده يوم الأربعاء الموافق 28 يناير الجاري.

من جانبه، أكد د.تامر حمودة المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، أن هذه الشراكة تأتي في إطار جهود الصندوق لدعم الجامعات الحكومية والأهلية، وتعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال، وربطها بالاحتياجات الفعلية للصناعة والمجتمع، بما يسهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تتماشى مع رؤية مصر 2030.

فيما أعرب د.تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية، عن سعادته بالشراكة مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في تنظيم فعاليات المنتدى، مشيرًا إلى أن المنتدى سيقدم منصة رقمية تجمع الطلاب، والباحثين، والمبتكرين، ورواد الصناعة، والمستثمرين، كما سيوفر عرضًا للمشروعات والأفكار الابتكارية القابلة للتطبيق، ويضم لجان تحكيم من خبراء الصناعة والأوساط الأكاديمية، بالإضافة إلى جوائز وفرص للاحتضان والتطوير والتطبيق داخل المصانع والشركات، داعيًا كافة الجامعات المصرية للمشاركة في هذا المنتدى، الذي يمثل نموذجًا حقيقيًّا للشراكة بين التعليم والبحث العلمي والصناعة والمجتمع.

وأشار د.محمود شكل نائب رئيس جامعة بنها الأهلية للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال، إلى أن المنتدى يركز على عدد من المحاور الرئيسة، من بينها التحول الصناعي والرقمي الذكي، والاستدامة، والطاقة، والبيئة، والتصنيع المحلي والابتكار الهندسي، فضلا عن الثقافة الصناعية، والإبداع المجتمعي، والابتكار الاجتماعي، والخدمات الرقمية، مؤكدًا أن المنتدى يستهدف مختلف الفئات المعنية بالابتكار وريادة الأعمال، بما في ذلك طلاب الجامعات والباحثون، ورواد الأعمال، وفرق الابتكار الطلابي، والمبتكرون من مختلف التخصصات.

جدير بالذكر أنه للتسجيل والمشاركة في المنتدى، يرجى تعبئة استمارة التسجيل الرسمية عبر هذا الرابط، مع إرسال المشروعات أو الأفكار المرشحة على بريد إدارة الابتكار وريادة الأعمال، وسوف يغلق باب التقديم يوم 15 يناير 2026.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

صندوق رعاية المبتكرين الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي التعليم والبحث العلمى التنمية المستدامة الجامعات الحكومية والأهلية الجامعات الحكومية الجامعات المصرية

مواد متعلقة

تعاون مشترك بين وزارة الصحة وجامعة عين شمس

تعليمات مهمة من تجارة عين شمس للطلاب بمناسبة الاحتفال بعيد الغطاس

مجلس الجامعات الأهلية يعلن فتح باب التقدم لمنحة علي مصيلحي التعليمية

فتح باب الترشح لمنح تحالف المنظمات العلمية الدولية «ANSO» للدراسات العليا في الصين

فتح باب التقدم لبرنامج زمالة ما بعد الدكتوراه المشتركة لعام 2026

مصر للطيران توقع بروتوكول تعاون لتعزيز تجربة سفر عملاء درجة رجال الأعمال

وضع خارطة طريق لإطلاق منصة رقمية لمركز الفرانكفونية بجامعة عين شمس

نقلة نوعية في التحول الرقمي ودعم الحوكمة الذكية بالجامعات خلال 2025
ads

الأكثر قراءة

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 7 يناير 2026

لنشر السلام والمحبة بين المسلمين والمسيحيين، 13 زيارة رئاسية للكنيسة القبطية من 2015 حتى 2026

موعد مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي أمم أفريقيا

ارتفاع ملحوظ في القاهرة وأسوان تسجل 30، درجات الحرارة اليوم بمحافظات مصر

قرارات جمهورية حاسمة خلال ساعات، تعرف عليها

أزمة تعرقل صفقة انتقال يوسف بلعمري للأهلي

منازعتان جديدتان أمام المحكمة الدستورية لإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم

صندوق رعاية النوابغ شريك استراتيجي لبنها الأهلية في تنظيم منتدى الابتكار

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء في البورصات العالمية

البلاستيك بـ 30 جنيها، أسعار الخردة في مصر اليوم الأربعاء 7-1-2026

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح معنى الظلم بدعاء سيدنا يونس عليه السلام في بطن الحوت

الإفتاء توضح حقيقة رحلة الإسراء والمعراج والرد على من أنكرها

تفسير حلم الفرح في المنام وعلاقته بكسب الكثير من الأموال

المزيد
الجريدة الرسمية