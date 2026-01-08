الخميس 08 يناير 2026
وزير التعليم العالي يستقبل رئيس جامعة ولفرهامبتون لبحث سبل التعاون المشترك

استقبل د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، د. إبراهيم أديا رئيس جامعة ولفرهامبتون بالمملكة المتحدة، بحضور د. أحمد أنسي عميد كلية العمارة والحاسبات والهندسة بالجامعة، ود. عبير الشاطر مساعد الوزير للشؤون الفنية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

توسيع آفاق التواصل في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي

في مستهل الاجتماع، أكد الوزير عمق العلاقات بين مصر والمملكة المتحدة، مشيرًا إلى التزام مصر بتعزيز التعاون المشترك، وتوسيع آفاق التواصل في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، بما يعزز الشراكات الأكاديمية، ويخدم أولويات البلدين، ويسهم في تطوير القدرات البشرية.

وأكد د. أيمن عاشور حجم التوسع الكبير الذي شهدته منظومة التعليم العالي المصرية خلال السنوات الأخيرة، من خلال إنشاء جامعات جديدة، وفتح أفرع للجامعات الأجنبية، ومنح درجات علمية مزدوجة بالتعاون مع مؤسسات دولية مرموقة، مشيرًا إلى تنوع روافد التعليم العالي بين جامعات حكومية، وخاصة، وأهلية، وتكنولوجية، إضافة إلى أفرع الجامعات الأجنبية، بما يتيح مسارات تعليمية متعددة تلبي احتياجات سوق العمل المتغير عالميًّا، ويسهم في بناء القدرات البشرية، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم تعليم جامعي متميز يؤهل الخريجين لسوق العمل محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، مع الاستفادة من التجارب الدولية بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي ورؤية مصر 2030.

تمويل المشروعات البحثية والصناعية

وخلال اللقاء، تم استعراض سبل التعاون بين جامعة ولفرهامبتون والجامعات المصرية في مجال التعليم الدولي، وبخاصة في قطاعات الهندسة والطب، بما يشمل برامج التعليم العالي القومية والدولية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وتمويل المشروعات البحثية والصناعية، والإشراف المشترك على برامج الدراسات العليا، إلى جانب برامج تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

كما بحث الجانبان آفاق تعزيز التعاون في الأنشطة الطلابية والمشاركة في المسابقات الدولية، إلى جانب مناقشة أطر التعاون في التدريب الطلابي المرتبط بسوق العمل، مع التركيز على التخصصات الحديثة، مثل: النقل الذكي، والطيران والفضاء، والميكاترونكس، والأنظمة الذكية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، فضلا عن فرص البحث العلمي المشترك من خلال برامج دكتوراه منخفضة المصروفات، ومنح دولية؛ بما يسهم في دعم الإشراف المشترك، وتبادل الخبرات بين الجامعات المصرية وجامعة ولفرهامبتون.

ومن جانبه، أشاد رئيس جامعة ولفرهامبتون بالتقدم الكبير الذي تشهده منظومة التعليم العالي في مصر ودورها المتنامي على الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكدًا ترحيبه بتعزيز التعاون مع الجامعات المصرية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز على تلبية احتياجات الطلاب والخريجين، ودعم المشروعات التنموية الكبرى في مصر، والمساهمة في تطوير قدرات الشباب المصري.

