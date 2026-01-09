الجمعة 09 يناير 2026
الاتحاد السكندري يتعاقد مع دونجا لمدة موسم ونصف

أعلن مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري التعاقد مع لاعب الوسط المدافع محمود عبد العاطى دونجا لاعب نادي بيراميدز السابق بعقد لمدة موسم ونصف.

وجاء التعاقد مع اللاعب عقب رغبة وموافقة عبد الظاهر السقا المشرف العام على الفريق  وتامر مصطفى المدير الفني.

كما اقترب نادي الاتحاد السكندري من حسم صفقة التعاقد مع محمد علاء حارس مرمى الجونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتدعيم صفوف زعيم الثغر الفترة القادمة من أجل العودة للمنافسة على تقديم مركز متقدم في جدول الدوري المصري.

من ناحية أخرى، كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن انتهاء جلسة جمعت بين محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم، ومحمد سلامة رئيس نادي الاتحاد السكندري، بحضور عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لزعيم الثغر، وذلك لبحث إمكانية انتقال اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أن الجلسة شهدت اتفاق مبدئي بين الطرفين على انتقال أفشة إلى صفوف الاتحاد السكندري حتى نهاية الموسم، مقابل 10 ملايين جنيه، إلى جانب بعض المزايا الإضافية المرتبطة بعدد الأهداف التي يسجلها اللاعب أو يصنعها.

وأكد أن محمد مجدي أفشة لم يوقع على أي عقود أو عروض رسمية حتى الآن، مشيرا إلى أن اللاعب ينتظر حسم المفاوضات بين إدارتي الاتحاد السكندري والأهلي، والحصول على موافقة النادي الأهلي النهائية قبل إتمام الصفقة بشكل رسمي.

مواعيد مباريات الأهلي في شهر يناير 2026

على جانب آخر، يستعد النادي الأهلي لخوض العديد من المباريات المهمة خلال الفترة المقبلة سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

الأهلي أمام فاركو، كأس عاصمة مصر، السبت 10 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي ضد الطلائع، كأس عاصمة مصر، الخميس 15 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي أمام الطلائع، الدوري المصري، الإثنين 19 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

الجريدة الرسمية