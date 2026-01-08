الخميس 08 يناير 2026
حوادث

الإدارية العليا تلغي قرار جامعة عين شمس بعدم قبول المعيدين المتجاوزين ثلاثين عاما

مجلس الدولة
مجلس الدولة
قضت المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء قرار مجلس جامعة عين شمس،  فيما تضمنه من عدم التعيين في وظيفة معيد بالنسبة لجميع كليات الجامعة، لمن جاوز سن الثلاثين عام.

تضمنت صحيفة الطعن على القرار بعدم التعيين في وظيفة معيد

وتضمنت صحيفة الطعن على القرار بعدم التعيين في وظيفة معيد بكليات جامعة عين شمس، ومعاهدها لمن تجاوز سنه ثلاثون عاما في تاريخ اعتماد رئيس الجامعة نتيجة الدفعة التي تخرج منها، وذلك فيما يتعلق بالتعيين بوظيفة معيد بطريق التكليف مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إدراج المدعى ضمن المرشحين للتكليف بوظيفة معيد بكلية الحقوق جامعة عين شمس.

