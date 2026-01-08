الإدارية العليا تلغي قرار جامعة عين شمس بعدم قبول المعيدين المتجاوزين ثلاثين عاما

18 حجم الخط

قضت المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء قرار مجلس جامعة عين شمس، فيما تضمنه من عدم التعيين في وظيفة معيد بالنسبة لجميع كليات الجامعة، لمن جاوز سن الثلاثين عام.

تضمنت صحيفة الطعن على القرار بعدم التعيين في وظيفة معيد

وتضمنت صحيفة الطعن على القرار بعدم التعيين في وظيفة معيد بكليات جامعة عين شمس، ومعاهدها لمن تجاوز سنه ثلاثون عاما في تاريخ اعتماد رئيس الجامعة نتيجة الدفعة التي تخرج منها، وذلك فيما يتعلق بالتعيين بوظيفة معيد بطريق التكليف مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إدراج المدعى ضمن المرشحين للتكليف بوظيفة معيد بكلية الحقوق جامعة عين شمس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.