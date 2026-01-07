الأربعاء 07 يناير 2026
أخبار مصر

الأوراق المطلوبة لشغل منصب رئيس جامعة قناة السويس

المجلس الأعلى للجامعات
المجلس الأعلى للجامعات
أعلن المجلس الأعلى للجامعات، عن تحديد موعد وإجراءات الترشيح لشغل منصب رئيس جامعة قناة السويس وفقًا للجدول الزمني والأوراق المطلوبة للتقدم، وذلك بالإشارة إلى القرار الوزاري رقم 2740 بشأن تشكيل اللجنة المختصة باختيار القيادات الجامعية.

ويتم التقدم للترشيح من يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/١/١٧ - وحتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/١/٢٢، بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات، من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرًا.

يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/١/٢٢، إعلان القائمة المبدئية للمتقدمين.

الأوراق المطلوبة لشغل منصب رئيس الجامعة

البنود التالية بعدد (۱) نسخة أصل وعدد (۹) تسع صور:

السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية وتشمل ( الأبحاث - المهارات العلمية - الإشراف على الرسائل العلمية -المشروعات البحثية المشارك فيها - التعاون الخارجي - بناء شراكات - المشاركة في مشروعات تطوير التعليم..... إلخ )

بيان حالة حديث يشتمل على ( الإعارات - الإجازات المهمات العلمية بالخارج - الجزاءات ( معتمد ومختوم من الجامعة
تقديم كل ما سبق من أوراق عدد ( ۱۰ ) أسطوانات مدمجة أو فلاشات.

كما تقدم البنود التالية منفصلة ورقى ونصفة مدمجة ( فلاش أو سي دي ):-

بيان الحالة للمرشح عدد ( 1 ) أصول

شهادة قانونية حديثة تبين عدم إحالة المرشح لمجلس تأديب أو ليس له جزاءات ولا تحقيقات وغير محال للمحاكم الجنائية ) عن طريق الشئون القانونية المركزية بالجامعة ) عدد ( ۲ ) شهادة أصل

صورة بطاقة الرقم القومي عدد ( ۲ ) صورة

صورة شخصية حديثة عدد ( ۲ ) صورة ( النسخة الالكترونية بصيغة jpg.

سيرة ذاتية مختصرة باللغة العربية عدد ( ۱ ) نسخة

صورة من شهادات الدرجات العلمية الحاصل عليه

يتم تقديم المرشح بشخصه أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي.

مراعاة الترتيب سالف الذكر في تقديم الأوراق.
من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/١/٢٥ وحتى يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/١/٢٦، تلقى الطعون.

يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/١/٢٧، اجتماع لجنة البت في الطعون وإعلان القائمة النهائية للمتقدمين.

يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/١/٢٨، تسليم أوراق المتقدين الاعضاء اللجنة.

سيتم تحديد موعد المقابلات للمرشحين لمنصب رؤساء الجامعات بعد اجتماع لجنة البت في الطعون وإعلان القائمة النهائية.

 

