الخميس 08 يناير 2026
أخبار مصر

2.9 مليون راكب، مطار القاهرة الدولي يحقق ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات التشغيل

شهد مطار القاهرة الدولي خلال شهر ديسمبر 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات التشغيل مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس النمو المستمر لحركة الطيران والسفر.

وبلغ إجمالي عدد الرحلات الجوية خلال الفترة من 1 إلى 31 ديسمبر 2025 نحو 20.8 ألف رحلة جوية، بنسبة زيادة قدرها 12% مقارنة بنحو 18.6 ألف رحلة خلال ديسمبر 2024.

كما سجل عدد الركاب خلال شهر ديسمبر 2025 نحو 2.87 مليون راكب، مقابل 2.52 مليون راكب خلال الفترة نفسها من العام السابق، محققًا معدل نمو بلغ 14%.

ويعكس هذا النمو الإيجابي نجاح الجهود التي تبذلها شركة ميناء القاهرة الجوي في تطوير منظومة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الطيران المدني لتعزيز كفاءة التشغيل، وترسيخ مكانة مطار القاهرة الدولي كبوابة مصر الأولى ومركز إقليمي رئيسي لحركة الطيران.

اتخذت شركة ميناء القاهرة الجوي عددًا من الإجراءات التنظيمية لتقديم تجربة سفر متميزة، خاصة في ظل الزيادة الملحوظة التي يشهدها مطار القاهرة الدولي في حركة الركاب خلال هذه الفترة، التي تتزامن مع أعياد الكريسماس وحلول العام الميلادي الجديد 2026، وذلك لحرصها على تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

رفعت درجة الجاهزية القصوى بجميع مباني الركاب

وفي ضوء هذا الإقبال، كثّفت شركة ميناء القاهرة الجوي استعداداتها ورفعت درجة الجاهزية القصوى بجميع مباني الركاب على مدار الساعة، إلى جانب تعزيز فرق التشغيل والخدمات لتسهيل إجراءات السفر وضمان انسيابية الحركة خلال فترة الذروة التشغيلية، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وشركات الطيران.

الجريدة الرسمية