الخميس 08 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

جامعة عين شمس تنعي الفيلسوف مراد وهبة

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
18 حجم الخط
ads

نعت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد ضياء زين العابدين، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور مراد وهبة، أحد أعمدة الفلسفة في مصر والشرق الأوسط، الذي قدّم إسهامات جليلة في ترسيخ قيم العقل والتنوير والحوار الذي توفي في ساعة متأخرة من مساء أمس.


الدكتور مراد وهبة، أستاذ الفلسفة بجامعة عين شمس، أحد أبرز أعلام الفكر الفلسفي في مصر والعالم العربي خلال النصف الثاني من القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين؛ إذ رسّخ مكانته كأحد الأصوات الفكرية الرائدة التي جعلت من العقلانية والتنوير محورًا لمشروعه الفكري والثقافي. ولم يكن الدكتور مراد وهبة مجرد أكاديمي مخضرم، بل مفكر عام حمل هموم المجتمع، وسعى إلى ربط الفلسفة بالواقع، وتوظيفها في تحليل الأزمات الفكرية والاجتماعية، ومواجهة التعصب والانغلاق.

وُلد الفقيد في 13 أكتوبر 1926 بمدينة أسيوط، ودرس الفلسفة في جامعتي القاهرة وعين شمس، وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة الإسكندرية، وشغل مكانة علمية مرموقة محليًا ودوليًا، فكان عضوًا في العديد من الأكاديميات والمنظمات الفكرية حول العالم، كما أسس عام 1994 الجمعية الدولية لابن رشد والتنوير وترأسها.

كما انضم إلى عدد من الهيئات الدولية المرموقة، من بينها الأكاديمية الإنسانية والاتحاد الدولي للجمعيات الفلسفية، فضلًا عن عضويته في المجلس الأعلى للثقافة بمصر، وقد ورد اسمه في موسوعة الشخصيات العالمية ضمن أشهر 500 شخصية على مستوى العالم.

ويُعرف عن الدكتور مراد وهبة دعوته المستمرة إلى إحياء فلسفة ابن رشد بوصفها جسرًا للحوار بين الغرب والمجتمعات الإسلامية، خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر، وأكد أن نجاح فلسفة ابن رشد في أوروبا – عبر ما عُرف بـ«الرشدية اللاتينية» – أسهم في ترسيخ العقلانية الأوروبية، وما تبعها من حركات الإصلاح الديني في القرن السادس عشر وحركة التنوير في القرن الثامن عشر، من خلال إعلاء قيمة العقل في فهم النصوص وإرساء الحوار الإنساني.

وأثرى الراحل المكتبة العربية بعشرات المؤلفات في الفلسفة والتنوير والعقلانية النقدية، من أبرزها: المعجم الفلسفي، قصة الفلسفة، جرثومة التخلف، ملاك الحقيقة المطلقة، الأصولية والعلمانية. 

وتكشف كتاباته عن إنتاج فكري غزير ومتنوع يتناول قضايا ابن رشد وبرجسون والفكر النقدي والأخلاق والإبداع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة عين شمس الجمعية الدولية لابن رشد والتنوير فلسفة ابن رشد مراد وهبة حداث 11 سبتمبر الدكتور محمد ضياء زين العابدين

مواد متعلقة

الشروط والأوراق المطلوبة للترشح لرئاسة جامعة الفيوم

الأوراق المطلوبة لشغل منصب رئيس جامعة قناة السويس

صندوق رعاية النوابغ شريك استراتيجي لبنها الأهلية في تنظيم منتدى الابتكار

تعاون مشترك بين وزارة الصحة وجامعة عين شمس

تعليمات مهمة من تجارة عين شمس للطلاب بمناسبة الاحتفال بعيد الغطاس

مجلس الجامعات الأهلية يعلن فتح باب التقدم لمنحة علي مصيلحي التعليمية

فتح باب الترشح لمنح تحالف المنظمات العلمية الدولية «ANSO» للدراسات العليا في الصين

فتح باب التقدم لبرنامج زمالة ما بعد الدكتوراه المشتركة لعام 2026
ads

الأكثر قراءة

سعر الخضار اليوم، الطماطم تسجل 15 جنيها بسوق الجملة وانخفاض 3 أصناف منها الفلفل

القاهرة تسجل 25 وأسوان تتجاوز الـ 30، درجات الحرارة اليوم الخميس في محافظات مصر

ليفربول ضيفا ثقيلا على آرسنال في قمة الجولة بالدوري الإنجليزي

أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك الأهلي اليوم الخميس 8-1-2026

ريال مدريد يصطدم بـ أتلتيكو الليلة في نصف نهائي السوبر الإسباني

8 معلومات عن متحف قرّاء القرآن الكريم بمركز مصر الإسلامي بالعاصمة الجديدة (صور)

الأهلي يتابع حالة تريزيجيه ويحذر اللاعب من ارتكاب هذا الأم

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتلتيكو مدريد في السوبر الإسباني

خدمات

المزيد

الدينار البحريني يسجل 125.58 جنيها في البنك المركزي ببداية تعاملات اليوم الخميس

أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك الأهلي اليوم الخميس 8-1-2026

الهدوء يخيم على أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 8-1-2026

سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الخميس 8-1-2026

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الكذب في السيرة الذاتية للحصول على فرصة عمل؟ أمين الفتوى يجيب

تفسير رؤيا الملابس القديمة في المنام وعلاقتها بالقطيعة بين الأهل والأصدقاء

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 8 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية