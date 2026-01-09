الجمعة 09 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

6.77 جنيه، سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر اليوان الصيني
سعر اليوان الصيني
18 حجم الخط

سعر اليوان الصيني، شهد سعر اليوان الصيني استقرارًا أمام الجنيه بالبنك المركزي والبنوك المصرية، بختام تعاملات الأسبوع.

وتستعرض «فيتو» سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة.

اليوان الصينى 
اليوان الصيني، فيتو 

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري 

وسجل سعر اليوان الصيني في البنك المركزي نحو 6.76 جنيهات للشراء، 6.77 جنيهات للبيع.

اليوان الصيني العملة الرسمية لجمهورية الصين الشعبية

اليوان الصيني هو العملة الرسمية لجمهورية الصين الشعبية، ويرمز له بالرمز (¥) أو بالحروف (CNY)، ويُعرف أيضًا باسم الرينمنبي (Renminbi)، أي “عملة الشعب”.

ويصدر بنك الشعب الصيني العملة الصينية، وتُستخدم في جميع المعاملات الاقتصادية داخل البلاد.

تم اعتماد اليوان رسميًا عام 1949 بعد تأسيس جمهورية الصين الشعبية، ليحل محل العملات المتعددة التي كانت متداولة آنذاك، وجاء اسمه من كلمة “يوان” التي تعني “وحدة” أو “دائرة”، في إشارة إلى شكل القطع النقدية القديمة.

ومنذ ذلك الحين، أصبح اليوان أحد أبرز العملات في آسيا والعالم، خاصة مع النمو الاقتصادي الهائل الذي حققته الصين خلال العقود الأخيرة.

اليوان الصينى 
اليوان الصينى، فيتو 

الفئات الورقية والمعدنية

العملات الورقية:

1 يوان: باللون الأخضر الفاتح.

5 يوانات: باللون البنفسجي.

10 يوانات: باللون الأزرق وتحمل صورة الزعيم الصيني “ماو تسي تونغ”.

20 يوانًا: باللون البني، وتُظهر مناظر طبيعية من نهر لي.

50 يوانًا: باللون الأخضر، وتحمل صورة “ماو تسي تونغ”.

100 يوان: باللون الأحمر، وهي أكبر فئات العملة المتداولة.
العملات المعدنية:

توجد بفئات 1 يوان، و5 و10 جياو، وتُصنع من معادن مختلفة مثل النيكل والنحاس والألومنيوم.

اليوان الصيني في السوق

 ويُعتبر اليوان الصيني من أهم العملات في العالم، حيث يحتل مكانة متقدمة ضمن سلة عملات حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي (SDR).

كما تسعى الصين إلى تعزيز استخدام عملتها في التجارة الدولية، خاصة مع توسع مبادرة الحزام والطريق، التي تربط آسيا بأفريقيا وأوروبا.

ويستخدم اليوان بشكل متزايد في التعاملات التجارية والمالية بين الدول، خاصة في ظل سعي الصين إلى تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي. 

وشهدت العملة الصينية تطويرات مستمرة في التصميم والعلامات الأمنية لضمان الحماية من التزوير، ومواكبة التطور التكنولوجي في أنظمة الدفع الرقمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنوك المصرية البنك المركزي والبنوك المصرية البنك المركزى المصرى اليوان الصيني اليوان اليوان الصيني مقابل الجنيه اليوم الجمعة ختام تعاملات الأسبوع سعر اليوان الصينى في البنك المركزي سعر اليوان الصيني في البنك سعر اليوان الصيني

مواد متعلقة

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي

البيضاء تبدأ من 65 جنيها، سعر الفراخ اليوم الجمعة 9 يناير 2026

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض 3 أصناف ومفاجأة عن الطماطم بعد ارتفاعها

أسعار الكتاكيت والبط في مصر اليوم الجمعة 9-1-2026

أسعار السمك اليوم الجمعة، البلطي يسجل 58 جنيها وانخفاض كبير في المكرونة والجمبري

لا يقل عن 15 جنيها، انخفاض أسعار البيض في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 9-1-2026

سعر الفاكهة اليوم الجمعة 9 يناير 2026، انخفاض يضرب 3 أصناف والجوافة تسجل 24 جنيها

الضاني والبتلو يسجلان 500 جنيه، أسعار اللحوم اليوم الجمعة في الأسواق
ads

الأكثر قراءة

سماء أوكرانيا تشتعل بـ "سوط الرب" الروسي.. صاروخ أوريشنك الفرط صوتي يمزق جدار الصوت بسرعة 13 ألف كم/ساعة.. ويضع العالم أمام الثالوث النووي

ألونسو لـ"سيميوني": احترام المنافس جزء أساسي من كرة القدم

حسام حسن عن مباراة كوت ديفوار: أواجه بطل أفريقيا لكن الملعب هو الفيصل

موعد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار بأمم أفريقيا والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي وفاركو والقناة الناقلة

صلاح مصدق ينضم إلى الوداد المغربي رسميا، وهذه تفاصيل التعاقد

مبابي يتوجه للسعودية للمشاركة في نهائي السوبر الإسباني

قانون تنظيم الإعلان، ما هي عقوبات اللافتات المخالفة وفقا للقانون؟

خدمات

المزيد

قانون تنظيم الإعلان، ما هي عقوبات اللافتات المخالفة وفقا للقانون؟

6.77 جنيه، سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الجمعة

الأوراق المطلوبة لفتح حساب التوفير للأفراد ببنك القاهرة

البلاستيك بـ 30 جنيها، أسعار الخردة في مصر اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يعد الموت يوم الجمعة علامة على حسن الخاتمة؟ الإفتاء تحسم الجدل

ما حكم صلاة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة؟ الإفتاء تجيب

في يوم الجمعة، تعرف على بركة وفضل الصلاة على النبي

المزيد
الجريدة الرسمية