رسائل السيسي لـ وزير خارجية السعودية ووفد الفيفا وأمينة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر

شهد الأسبوع الرئاسي نشاطا خارجيا، حيث استقبل الرئيس عبّدالفتاح السيسي، الدكتورة ياسمين فؤاد، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.

الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي استهلّ اللقاء بالترحيب بالأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، مؤكدًا الثقة الكبيرة التي توليها الدولة المصرية في كفاءتها وخبرتها الواسعة في التصدي للتحديات البيئية العالمية، ودعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيّما في ظل ما يشهده العالم من أزمات بيئية متفاقمة.

الرئيس: الدولة سوف توفر الدعم اللازم لضمان نجاح ياسمين فؤاد في مهامها

كما أكد الرئيس أن الدولة المصرية سوف توفر كل الدعم اللازم لضمان نجاح الدكتورة ياسمين فؤاد في أداء مهامها في إطار الاتفاقية والتي تمثل الإطار القانوني المُلزم لمعالجة التصحر وآثار الجفاف في إطار من الشراكة والالتزام متعدد الأطراف.

وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، أبدت، من جانبها، تقديرها البالغ للرئيس، مؤكدة على دور مصر المحوري وجهودها البارزة في مكافحة التصحر، والتي تتمثل في قاعدة عريضة من مشروعات الاستصلاح الزراعي، بالرغم من التحدي الكبير الخاص بندرة المياه.

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر

كما أعربت فؤاد عن التقدير لالتزام مصر التام بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وتقديم التقارير الوطنية في موعدها، ووضع أهداف طوعية لإعادة تأهيل الأراضي.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى عدد من فرص توطيد العلاقات بين مصر وسكرتارية الاتفاقية، وفتح آفاق أوسع للتعاون المشترك، وكذا آليات دعم الدول الأطراف، خاصة في القارة الإفريقية والمنطقة العربية، بما يُعزز من فاعلية الاتفاقية ويدعم جهود الدول الأطراف في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما في ظل التحديات البيئية المتزايدة.

السيسي يستقبل وفد الفيفا ضمن المحطة الثانية للجولة الترويجية لكأس العالم

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الذي يزور مصر ضمن المحطة الثانية للجولة الترويجية لكأس العالم، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا خلال يونيو ٢٠٢٦، والذي ضم فابيو كانافارو لاعب كرة القدم السابق بمنتخب إيطاليا الفائز بلقب أفضل لاعب في العالم من الفيفا عام ٢٠٠٦، وخافيير اغناسيو سيبي بيرديفسكى المدير بمقر الفيفا بزيورخ، وسيباستيان فيريو مدير جولة كأس العالم، والكساندروس كافاسيلاس نائب رئيس الشركة الراعية كوكاكولا لعمليات نيجيريا وشمال أفريقيا، وحنا حداد مدير عام الشركة الراعية في مصر والسودان، كما حضر من الجانب المصري الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تأتي في إطار جولة كأس العالم، والتي تمثل رحلة عالمية تاريخية تمر عبر ٣٠ دولة و٧٥ محطة مختلفة حول العالم، حاملة معها كأس العالم الأصلي، وتُعد هذه الجولة جزءً من الاحتفال بمرور عشرين عامًا على تنظيم “جولة الكأس” بالتعاون بين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وشركة كوكاكولا، المنصة الدولية للترويج لبطولة كأس العالم FIFA 2026.

خريطة الأحداث الرياضية العالمية

وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسي رحب بزيارة وفد الفيفا إلى مصر، مؤكدًا أن اختيار مصر لتكون المحطة الثانية لجولة كأس العالم يعكس مكانتها على خريطة الأحداث الرياضية العالمية، ويمثل فرصة مهمة لتعزيز السياحة الرياضية، ونشر الثقافة الرياضية بين الشباب، ودعم رؤية الدولة في توسيع قاعدة ممارسة الرياضة وتعزيز التفاعل الجماهيري مع الفعاليات العالمية الكبرى.

وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)

وأوضح المتحدث الرسمي أن وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم أعرب عن تقديره لعقد اللقاء مع الرئيس، مشيدين بما تمتلكه مصر من بنية تحتية رياضية متطورة، وخبرات تنظيمية كبيرة في استضافة البطولات والفعاليات الإقليمية والدولية.

ومن جانبه، أعرب الرئيس عن تطلعه لأن تحقق النسخة القادمة من كأس العالم نجاحًا كبيرًا، خاصة مع كونها الأكبر من حيث عدد المنتخبات المشاركة، متمنيًا أن يحقق المنتخب المصري لكرة القدم نتائج إيجابية، وأن تستضيف مصر مستقبلًا بطولة كأس العالم لكرة القدم.

السيسي يستقبل الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية

كما استقبل الرئيس السيسي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وسمو الأمير مصعب بن محمد الفرحان مستشار الوزير للشئون السياسية، والسفير صالح بن عيد الحصيني سفير المملكة العربية السعودية في القاهرة.

وزير الخارجية السعودي

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بوزير الخارجية السعودي، وطلب نقل تحياته إلى الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشيدًا بجهود القيادة السعودية الحكيمة في تحقيق التنمية والرخاء بالمملكة الشقيقة، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون مع السعودية في مختلف المجالات، ومرحبًا بالجهود الجارية لترتيب الانعقاد الأول لمجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي.

كما شدد الرئيس السيسي على أهمية تكثيف التنسيق المصري السعودي إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والأزمات الجارية في المنطقة.

ومن جانبه، نقل الأمير فيصل بن فرحان تحيات وتقدير الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى الرئيس، مؤكدًا حرص السعودية على تعزيز العلاقات الراسخة مع مصر وتكثيف التشاور السياسي بين البلدين الشقيقين.

القضايا الإقليمية

أضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول عددًا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وشهد تأكيدًا على تطابق الموقف المصري السعودي بضرورة التوصل لحلول سلمية لأزمات المنطقة، بما يحافظ على وحدة وسيادة الدول وسلامة أراضيها لاسيما في السودان واليمن والصومال وقطاع غزة. وفي ذات السياق، ثمن الرئيس جهود المملكة لاستضافة مؤتمر شامل يجمع المكونات الجنوبية اليمنية للحوار حول القضية الجنوبية.

