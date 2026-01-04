الأحد 04 يناير 2026
جامعة عين شمس تحسم الجدل بشأن سنوات التخرج في كلية التجارة

تابعت جامعة عين شمس ما تم تداوله في بعض الوسائل الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن ما أثير عن سنوات “التخرج في  كلية التجارة خلال ثلاث سنوات”، وما صاحب ذلك من تفسيرات غير دقيقة أدت إلى إثارة بلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.

وأكدت الجامعة بشكل قاطع أن مدة الدراسة الأساسية بكلية التجارة ما زالت أربع سنوات دراسية كاملة، ولم يصدر أي قرار بتخفيضها أو تعديلها، وأن ما أُثير في هذا الشأن لا يعدو كونه مقترحًا لتعديل اللائحة الدراسية يعتمد على نظام الساعات المعتمدة (Credit Hours)، وهو نظام أكاديمي معمول به عالميًا، ويتيح - وفق ضوابط وشروط محددة للطلاب المتميزين فقط - إمكانية إنهاء متطلبات التخرج في فترة زمنية أقل، دون أي إخلال بالمحتوى العلمي أو جودة التأهيل.

وتوضح الجامعة أن هذا المقترح لم يتم اعتماده أو تطبيقه حتى الآن ، وأنه يخضع للدراسة والمراجعة من الجهات المختصة، وعلى رأسها المجلس الأعلى للجامعات.

ولن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية واعتماده رسميًا، وفي هذه الحالة سيتم الإعلان عنه عبر القنوات الرسمية للجامعة فقط.

وأعربت جامعة عين شمس عن رفضها التام لأي تناول غير مهني أو مجتزأ للموضوعات التعليمية الحساسة، وتشدد على أن الجامعة لن تسمح بإثارة الرأي العام أو تداول معلومات غير دقيقة تمس مستقبل أبنائها الطلاب.


وناشدت الجامعة بجميع وسائل الإعلام تحري الدقة والمهنية، والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل النشر، التزامًا بأخلاقيات المهنة الإعلامية، وحرصًا على حق المجتمع في المعرفة الصحيحة.

وأكدت جامعة عين شمس احتفاظها بحقها القانوني الكامل تجاه أي نشر مضلل أو غير مسؤول.

