محمد سامي محفوظ يكشف أسباب انسحابه من برنامج دولة التلاوة (فيديو)

كشف القارئ محمد سامي محفوظ، ابن مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، المتسابق في برنامج دولة التلاوة، أسباب انسحابه من البرنامج بشكل مفاجئ.

ظروف عائلية طارئة وراء الانسحاب

وقال سامى إن الانسحاب جاء نتيجة ظروف طارئة داخل المنزل، تمثلت في مرض والدته، موضحا أنه في يوم تصوير الحلقة فوجئ بتدهور الحالة الصحية لوالدته، ما اضطره للبقاء في المنزل وعدم التمكن من الذهاب للتصوير.

وأشار إلى أنه تواصل فورًا مع فريق إعداد البرنامج وأبلغهم بتفاصيل الظروف التي مر بها، مؤكدا أنهم أبدوا تفهما كاملا للموقف وقدموا له الدعم والمساندة.

حلقة وزير الأوقاف الأبرز في مشواره

وأكد محمد سامي أن من أبرز الحلقات التي شارك في تصويرها كانت الحلقة التي شهدت حضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، لافتًا إلى أن وجود الوزير كان له تأثير كبير عليه حتى في أدائه داخل الحلقة.

وأضاف أن حضور وزير الأوقاف منحه رهبة خاصة وإحساسًا مختلفا أثناء التلاوة، موضحًا أن ذلك انعكس على أدائه، واصفا الوزير بأنه "سميع"، وهو ما زاد من شعوره بالمسؤولية والتركيز خلال التلاوة.

انسحاب المتسابق محمد محفوظ لأسباب خاصة

وشهدت الحلقة رقم 16 من برنامج «دولة التلاوة»، مفاجأة بانسحاب القارئ محمد محفوظ من مسابقة دولة التلاوة لأسباب خاصة، مؤكدا في تصريح له أنه يأمل المشاركة في الموسم المقبل من البرنامج، معربًا عن أمنيته في تقديم أداء أفضل مستقبلًا.

برنامج "دولة التلاوة".. منصة لاكتشاف المواهب القرآنية

يأتي البرنامج ضمن جهود وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لاكتشاف جيل جديد من المواهب القرآنية في الترتيل والتجويد، ويعرض أسبوعيًا على قنوات الحياة وCBC والناس ومنصة Watch It يومي الجمعة والسبت في تمام الساعة التاسعة مساءً.

