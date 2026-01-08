الخميس 08 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محمد سامي محفوظ يكشف أسباب انسحابه من برنامج دولة التلاوة (فيديو)

المتسابق محمد سامي
المتسابق محمد سامي محفوظ
18 حجم الخط

كشف القارئ محمد سامي محفوظ، ابن مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، المتسابق في برنامج دولة التلاوة،  أسباب انسحابه من البرنامج بشكل مفاجئ.

ظروف عائلية طارئة وراء الانسحاب

 وقال سامى إن الانسحاب جاء نتيجة ظروف طارئة داخل المنزل، تمثلت في مرض والدته، موضحا أنه في يوم تصوير الحلقة فوجئ بتدهور الحالة الصحية لوالدته، ما اضطره للبقاء في المنزل وعدم التمكن من الذهاب للتصوير.

وأشار إلى أنه تواصل فورًا مع فريق إعداد البرنامج وأبلغهم بتفاصيل الظروف التي مر بها، مؤكدا أنهم أبدوا تفهما كاملا للموقف وقدموا له الدعم والمساندة.

حلقة وزير الأوقاف الأبرز في مشواره

وأكد محمد سامي أن من أبرز الحلقات التي شارك في تصويرها كانت الحلقة التي شهدت حضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، لافتًا إلى أن وجود الوزير كان له تأثير كبير عليه حتى في أدائه داخل الحلقة.

وأضاف أن حضور وزير الأوقاف منحه رهبة خاصة وإحساسًا مختلفا أثناء التلاوة، موضحًا أن ذلك انعكس على أدائه، واصفا الوزير بأنه "سميع"، وهو ما زاد من شعوره بالمسؤولية والتركيز خلال التلاوة.

انسحاب المتسابق محمد محفوظ لأسباب خاصة

وشهدت الحلقة رقم 16 من برنامج «دولة التلاوة»، مفاجأة بانسحاب القارئ محمد محفوظ  من مسابقة دولة التلاوة لأسباب خاصة، مؤكدا في تصريح له أنه يأمل المشاركة في الموسم المقبل من البرنامج، معربًا عن أمنيته في تقديم أداء أفضل مستقبلًا.

برنامج "دولة التلاوة".. منصة لاكتشاف المواهب القرآنية

يأتي البرنامج ضمن جهود وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لاكتشاف جيل جديد من المواهب القرآنية في الترتيل والتجويد، ويعرض أسبوعيًا على قنوات الحياة وCBC والناس ومنصة Watch It يومي الجمعة والسبت في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القارئ محمد محفوظ برنامج دولة التلاوة دولة التلاوة محافظة المنوفية مركز الشهداء مسابقة دولة التلاوة وزير الأوقاف

مواد متعلقة

انفجار ماسورة صرف صحي يغرق شوارع بقرية زاوية الناعورة بالمنوفية (فيديو)

تعليم المنوفية تكشف عن حيلة جديدة لمنع تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية

صباح لم يأت، صفعة وكلمات حادة لصبي تغير مصير عائلة، أب ترك عمله وأم افترسها المرض بالمنوفية (فيديو)

حبس المتهم بذبح أرملة أبيه فى المنوفية 4 أيام على ذمة التحقيقات

منها الإقليمي والزراعي، الشبورة المائية تكسو الطرق الرئيسية بالمنوفية

أول تعليق من صحة المنوفية بشأن انتشار المرض الخبيث بـ"دراجيل"

بوكليت وكود لكل ورقة، وكيل تعليم المنوفية يوضح نظام امتحانات الشهادة الإعدادية

إن بعض الظن شائعة، قصة محاولة سيدة في المنوفية إلقاء أطفالها أمام القطار بمزلقان قويسنا
ads

الأكثر قراءة

الدوري السعودي، النصر والقادسية يتعادلان سلبيا في الشوط الأول

للطلاب والمعلمين، قرار مهم من تعليم القاهرة بشأن التليفونات المحمولة داخل لجان الامتحانات

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا بفض دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب

ثبات الدولار الكندي في مصر وسط ترقب تحركات الأسواق

محمد صبحي خلال تكريمه بعيد الثقافة الثاني: عندما تعطي وطنك الانتماء سيمنحك الاحتواء

الدوري السعودي، الهلال يتقدم على الحزم 1-0 في الشوط الأول

ساويرس: التضييق على الحريات يقتل الإبداع والثقافة

السوبر الفرنسي، باريس سان جيرمان يتقدم على مارسيليا بهدف في الشوط الأول

خدمات

المزيد

12.98 جنيه، سعر الريال القطري في البنك الأهلي بختام تعاملات اليوم

سعر كيلو الأرز اليوم الخميس

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم

سعر الـ 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى كتاب مرقوم، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 9 بسورة المطففين

هل يُكتب أجر العمرة لمن لم يستطع الذهاب بسبب ضيق الرزق؟ أمين الفتوى يوضح(فيديو)

هل الخمار أفضل أم النقاب؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية