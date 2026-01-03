السبت 03 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

انطلاق حلقة جديدة من التصفيات النهائية بـ«دولة التلاوة» بحضور على جمعة (بث مباشر)

انطلاق حلقة جديدة
انطلاق حلقة جديدة من التصفيات النهائية بـ«دولة التلاوة»
18 حجم الخط

دولة التلاوة، انطلقت منذ قليل فاعليات حلقة جديدة من برنامج «دولة التلاوة»، حيث يستمر المتابعون في متابعة التصفيات النهائية بين المتسابقين، بحضور الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية الأسبق، في برنامج يعيد هيبة التلاوة وروحها ويستهدف اكتشاف جيل جديد من المواهب القرآنية المتميزة في الترتيل والتجويد.

عرض أسبوعي على أبرز القنوات والمنصات الرقمية

ويُعرض البرنامج أسبوعيًا على قنوات الحياة وCBC والناس، بالإضافة إلى منصة Watch It، وذلك يومي الجمعة والسبت في تمام الساعة التاسعة مساءً، ليتيح لعشاق التلاوة متابعة المواهب المشاركة ومراحل تصفيات البرنامج.

إقبال غير مسبوق: أكثر من 14 ألف متسابق

شهد البرنامج إقبالًا غير مسبوق، حيث شارك في اختبارات البرنامج أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية. وتم اختيار أفضل المواهب عبر مراحل تصفية دقيقة أشرفت عليها لجان متخصصة من أكبر علماء القراءات، لتصل إلى المرحلة النهائية التي تُعرض على الشاشة حاليًا.

لجنة تحكيم تضم قامات دينية وصوتية بارزة

يضم البرنامج لجنة تحكيم من نخبة من كبار علماء القرآن والمقامات الصوتية في العالم الإسلامي، من بينهم: الشيخ حسن عبد النبي – وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، والدكتور طه عبد الوهاب – خبير الأصوات والمقامات، والداعية مصطفى حسني، والقارئ الشيخ طه النعماني.

كما يستضيف البرنامج مجموعة من ضيوف الشرف من كبار العلماء والقراء، منهم: الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، والأستاذ الدكتور نظير عياد – مفتي الديار المصرية، وفضيلة الدكتور علي جمعة، والقارئ أحمد نعينع، والقارئ عبد الفتاح الطاروطي، والشيخ جابر البغدادي، والقارئ البريطاني محمد أيوب عاصف، والقارئ المغربي عمر القزابري – إمام مسجد الحسن الثاني.

جوائز غير مسبوقة.. 3.5 مليون جنيه وتكريم للفائزين

ويقدّم البرنامج جوائز ضخمة تبلغ قيمتها 3.5 مليون جنيه، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول في كل من فرع الترتيل وفرع التجويد على مليون جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

على جمعة دولة التلاوة برنامج دولة التلاوة التصفيات النهائية لدولة التلاوة مسابقة دولة التلاوة القرآن

مواد متعلقة

يا سيد الكونين جئتك قاصدًا، ابتهال مميز بصوت متسابقي الحلقة 15 بـ "دولة التلاوة" (فيديو)

نتيجة حلقة اليوم من برنامج "دولة التلاوة"، مفاجأة بخروج هذا المتسابق (فيديو)

التجويد مقابل الترتيل، مواجهة قوية بين بلال سيف ومهنا ربيع في دولة التلاوة (فيديو)

سر ورطة البلاد الإسلامية حاليًا، علي جمعة: ضيعوا العلم وضاعت الأمة (فيديو)

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، آرسنال يتعادل مع بورنموث 1/1 في الشوط الأول

منتخب السنغال يفوز على السودان بثلاثية ويصعد لربع نهائي كأس أمم أفريقيا

فرحة لم تكتمل، السودان يتأخر أمام السنغال 2-1 في الشوط الأول

وزير الخارجية الأسبق عن أحداث فنزويلا: بلطجة أمريكية.. وترامب يتصرف وكأنه ملك العالم

السيدات وكبار السن يتصدرون المشهد الانتخابي بلجنة مدرسة الرحمانية بجولة الإعادة في الإسكندرية

أحمد شيبة يحضر مفاجأة لجمهوره في 2026

بمساعدة جاسوس أمريكى بحكومة فنزويلا، نيويورك تايمز تكشف كواليس اعتقال مادورو وزوجته

تشكيل مباراة آرسنال ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

هل تقدم خدمة رجال الأعمال الاستعلام عن خطابات الضمان في بنك مصر؟

16 ألف جنيه لطن الصاج، أسعار الخردة في مصر اليوم السبت 3- 1- 2026

قفزة في البلدي والبيضاء، ارتفاع سعر الفراخ اليوم السبت 3 يناير 2026

سعر الخضار اليوم، انخفاض الليمون والفاصوليا والبطاطس والطماطم تسجل 10 جنيهات

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الفرق بين الواو و«أو» في الحديث عن قيام الليل بسورة المزمل؟ الإفتاء تجيب

حديث الإسراء والمعراج كما ورد في صحيحي البخاري ومسلم

الإفتاء توضح حكم صيام التطوع في رجب وشعبان دون غيرهما

المزيد
الجريدة الرسمية
ads