المتسابق محمد محفوظ يعلن انسحابه من برنامج دولة التلاوة لهذا السبب

القارئ محمد محفوظ
القارئ محمد محفوظ يعلن انسحابه من برنامج دولة التلاوة
انطلقت المواجهة الأولى في الحلقة رقم 16 من برنامج «دولة التلاوة»، بين المتسابقين القارئ محمد وفيق والقارئ محمود كمال، وسط متابعة لجنة التحكيم المتميزة والجمهور المتابع على القنوات والمنصات الرقمية.

تقييم لجنة التحكيم لاداء محمد وفيق ومحمود كمال

أشاد الشيخ حسن عبد النبي والدكتور طه عبد الوهاب بأداء المتسابقين، مؤكدين:“أحسنتم جميعًا”، بينما أوضح الدكتور علي جمعة أن كلا القارئَين قدما أداءً جيدًا، مع تميز محمد وفيق في سورة النحل ومحمود كمال في سورة البقرة.

وأشار القارئ طه النعماني إلى بعض الملاحظات الفنية، حيث وقع محمود كمال في خطأ واحد متعلق بالمد، بينما عانى محمد وفيق من ضعف الغنة وعدم الالتزام بالوقف خلال التلاوة.

 

انسحاب المتسابق محمد محفوظ لأسباب خاصة

وفي مفاجأة خلال الحلقة، أعلن المتسابق القارئ محمد محفوظ انسحابه من مسابقة دولة التلاوة لأسباب خاصة، مؤكدًا في تصريح له أنه يأمل المشاركة في الموسم المقبل من البرنامج، معربًا عن أمنيته في تقديم أداء أفضل مستقبلًا.

 

برنامج «دولة التلاوة».. منصة لاكتشاف المواهب القرآنية

يأتي البرنامج ضمن جهود وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لاكتشاف جيل جديد من المواهب القرآنية في الترتيل والتجويد، ويعرض أسبوعيًا على قنوات الحياة وCBC والناس ومنصة Watch It يومي الجمعة والسبت في تمام الساعة التاسعة مساءً.

 

لجنة تحكيم تضم قامات دينية وصوتية بارزة


يضم البرنامج لجنة تحكيم من نخبة من كبار علماء القرآن والمقامات الصوتية في العالم الإسلامي، من بينهم: الشيخ حسن عبد النبي – وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، والدكتور طه عبد الوهاب – خبير الأصوات والمقامات، والداعية مصطفى حسني، والقارئ الشيخ طه النعماني.

كما يستضيف البرنامج مجموعة من ضيوف الشرف من كبار العلماء والقراء، منهم: الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، والأستاذ الدكتور نظير عياد – مفتي الديار المصرية، وفضيلة الدكتور علي جمعة، والقارئ أحمد نعينع، والقارئ عبد الفتاح الطاروطي، والشيخ جابر البغدادي، والقارئ البريطاني محمد أيوب عاصف، والقارئ المغربي عمر القزابري – إمام مسجد الحسن الثاني.

