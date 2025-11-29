دولة التلاوة، الشيخ طه النعماني ينافس المتسابق محمد محفوظ على جمال الصوت (فيديو)

18 حجم الخط

برنامج دولة التلاوة، بدأ محمد محفوظ الترتيل بصوت هادئ خاشع يحمل ملامح الأصالة وروح المدرسة المصرية في التلاوة، ليأتي الشيخ طه النعماني ويكمل التلاوة بلمسة من الوقار والخبرة وجمال الأداء، فبدت وكأنها مباراة سماوية بين صوت ناشئ يبدأ رحلته، وصوت عريق بلغ قمته.

لم يكن تنافسًا في الأداء.. بل كان تنافسًا في الروح والخشوع والجمال.

لجنة التحكيم: “تلاوة لا تُنسى”

أشادت اللجنة بالمشهد الاستثنائي، مؤكدة أنه من أجمل لحظات الموسم، حيث تجلت فيه مدرسة مصر الصوتية في أبهى صورها، وقال الدكتور أسامة الأزهري:“هذه ليست مجرد تلاوة، بل رسالة بأن القرآن يجمع بين الأصالة والتجديد، بين صوت ناشئ وصوت راسخ.. إنها صناعة جيل جديد على يد رواد هذا الفن”.

كما وصفها الشيخ حسن عبد النبي بأنها “وصلة سماعية لا تتكرر، تظهر فيها روح الأستاذ والتلميذ في أجمل صورة”.

محمد محفوظ.. موهبة تتشكل على الهواء

وأثبت المتسابق محمد محفوظ أنه يمتلك نبرة مميزة وحضورًا قويًا وقدرة على التأثر والتأثير، بينما بدا واضحًا أن مشاركته مع شيخ كبير مثل طه النعماني منحته دفعة هائلة وثقة استثنائية لصناعة مستقبله في عالم التلاوة.

دولة التلاوة.. حيث يُولد الجمال

بهذه اللحظة، أثبت برنامج دولة التلاوة أنه ليس مجرد مسابقة، بل معبر بين الأجيال ومصنع للأصوات التي تعيد تشكيل ملامح مدرسة التلاوة المصرية.

"دولة التلاوة".. منصة لاكتشاف أصوات المستقبل



برنامج دولة التلاوة الذي يُعرض على قنوات الحياة وCBC والناس ومنصة Watch It مساء الجمعة والسبت، أصبح مرجعًا فنيًا وروحانيًا لاكتشاف أعظم المواهب القرآنية، بمشاركة أكثر من 14 ألف متسابق من جميع المحافظات.



لجنة تحكيم دولة التلاوة تضم قامات دينية وصوتية كبرى

تضم لجنة التحكيم نخبة من أبرز العلماء والمقرئين، منهم:

الشيخ حسن عبد النبي – وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر

الدكتور طه عبد الوهاب – خبير الأصوات والمقامات

الداعية الإسلامي مصطفى حسني

القارئ الشيخ طه النعماني

ويشارك في البرنامج ضيوف شرف بارزون، مثل الدكتور أسامة الأزهري، والدكتور علي جمعة، والشيخ أحمد نعينع، والشيخ عبد الفتاح الطاروطي، والقارئ المغربي عمر القزابري، وغيرهم من القامات النادرة في عالم التلاوة.

جوائز ضخمة في دولة التلاوة وإمامة في الحسين



القيمة الإجمالية لجوائز البرنامج بلغت 3.5 مليون جنيه، يحصل الفائز بالمركز الأول في الترتيل أو التجويد على مليون جنيه، مع تسجيل المصحف الشريف بصوته، وإذاعته على قناة مصر قرآن كريم، وتشرفه بإمامة المصلين في مسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المقبل.

