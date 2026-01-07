انفجار ماسورة صرف صحي يغرق شوارع بقرية زاوية الناعورة بالمنوفية (فيديو)

18 حجم الخط

شهدت قرية زاوية الناعورة التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، انفجارا مفاجئا في إحدى مواسير الصرف الصحي، ما تسبب في غرق عدد من الشوارع وتسرب المياه إلى بعض المنازل، وسط حالة من الاستياء والغضب بين الأهالي.

مياه الصرف تغمر الشوارع

وأكد الأهالي أن كسر الماسورة أدى إلى طفح مياه الصرف وانتشار الروائح الكريهة، مما يهدد الصحة العامة ويعرض الأطفال وكبار السن لمخاطر الأمراض، مطالبين بسرعة تدخل الجهات المعنية لإصلاح العطل ورفع المياه المتراكمة.



وناشد سكان القرية مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي والوحدة المحلية بمركز الشهداء، بضرورة التحرك العاجل لإصلاح المواسير المتهالكة، وإجراء أعمال صيانة دورية لمنع تكرار الأزمة، خاصة مع تضرر الممتلكات وتعطّل حركة المرور داخل القرية.

ويترقب الأهالي تدخلا سريعا من الأجهزة التنفيذية لاحتواء الموقف وإعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.