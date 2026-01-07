الأربعاء 07 يناير 2026
انفجار ماسورة صرف صحي يغرق شوارع بقرية زاوية الناعورة بالمنوفية (فيديو)

انفجار ماسورة صرف
انفجار ماسورة صرف صحي يغرق شوارع بقرية زاوية الناعورة
شهدت قرية زاوية الناعورة التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، انفجارا مفاجئا في إحدى مواسير الصرف الصحي، ما تسبب في غرق عدد من الشوارع وتسرب المياه إلى بعض المنازل، وسط حالة من الاستياء والغضب بين الأهالي.

مياه الصرف تغمر الشوارع

وأكد الأهالي أن كسر الماسورة أدى إلى طفح مياه الصرف وانتشار الروائح الكريهة، مما يهدد الصحة العامة ويعرض الأطفال وكبار السن لمخاطر الأمراض، مطالبين بسرعة تدخل الجهات المعنية لإصلاح العطل ورفع المياه المتراكمة.

 


وناشد سكان القرية مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي والوحدة المحلية بمركز الشهداء، بضرورة التحرك العاجل لإصلاح المواسير المتهالكة، وإجراء أعمال صيانة دورية لمنع تكرار الأزمة، خاصة مع تضرر الممتلكات وتعطّل حركة المرور داخل القرية.

ويترقب الأهالي تدخلا سريعا من الأجهزة التنفيذية لاحتواء الموقف وإعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت.

الشهداء انفجار ماسورة صرف صحي قرية زاوية الناعورة محافظة المنوفية المنوفية

