رياضة

نتائج مباريات اليوم الخميس في الجولة الـ18 من دوري المحترفين

دوري المحترفين
دوري المحترفين
دوري المحترفين، انتهت، منذ قليل، 6 مباريات والتي أقيمت، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 18 لبطولة دوري المحترفين “ دوري القسم الثاني". 

نتائج مباريات اليوم من دوري المحترفين 

لافيينا ضد مسار 1ـ2

 راية ضد الإنتاج الحربي 1ـ3

 الترسانة ضد السكة الحديد 1ـ2

 بترول أسيوط ضد طنطا 0ـ0

 المصرية للاتصالات ضد القناة 0ـ1

 المنصورة ضد أبو قير للأسمدة 1ـ1

ومن المقرر أن تختتم الجولة، غدا الجمعة، بثلاث مواجهات بين بروكسي ضد مالية كفر الزيات، ديروط ضد الداخلية، بلدية المحلة ضد أسوان.

حكام مباريات الجولة الـ 18 من دوري المحترفين

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز أعلنت أسماء حكام مباريات اليوم الخميس في الجولة الثامنة عشرة من مسابقة دوري القسم الثاني (أ) المعروف بدوري المحترفين والذي يشهد 6 لقاءات.

وجاءت اختيارات الحكام والمراقبين والمواعيد والملاعب على النحو التالي:

- لافيينا ضد مسار (2.30 ملعب الأسيوطي سبورت): أحمد ماجد (حكمًا للساحة) ’ هشام صبري وحسين أسامة (مساعدين) ’ محمد عادل عبد العزيز (حكمًا رابعًا) ’ عدنان الشريف (مقيمًا للحكام) ’ محمد عقرب (مراقبًا للمباراة).

- راية ضد الإنتاج الحربي (2.30 ملعب الإسكندرية): محمود ناصف (حكمًا للساحة) ’ مصطفى صلاح ومحمود صبري(مساعدين) ’ هشام حافظ (حكمًا رابعًا) ’ حسين أنور (مقيمًا للحكام) ’ عيد أحمد (مراقبًا للمباراة).

- الترسانة ضد السكة الحديد (2.30 ملعب حسن الشاذلي): محمد طعيمة (حكمًا للساحة)، أحمد بكر ومحمد العيوطي (مساعدين)، عمر شلبي (حكمًا رابعًا)، أحمد أبو رحاب سيد فراج (مقيمًا للحكام)، (مراقبًا للمباراة).

- بترول أسيوط ضد طنطا (2.30 ملعب بترول أسيوط): عبد الحكيم ناصر (حكمًا للساحة)، وليد حميد ومحمد مجدي الشيخ (مساعدين)، أحمد عبد العال (حكمًا رابعًا)، سعد السيد (مقيمًا للحكام)، سيد دياب (مراقبًا للمباراة).

- المصرية للاتصالات ضد القناة (2.30 ملعب اتحاد الشرطة بالعباسية): وليد ناجي (حكمًا للساحة)، أحمد لطفي ومحمد أنيس(مساعدين)، محمد عبد الفتاح (حكمًا رابعًا)، بشر بشير (مقيمًا للحكام)، ومحمد حسن حماد (مراقبًا للمباراة).

- المنصورة ضد أبو قير للأسمدة (2.30 – ملعب المنصورة): طارق مصيلحي حكمًا للساحة)، محمد العايدي وأحمد سامي(مساعدين)، رشاد ناصف (حكمًا رابعًا)، سامي الطحان (مقيمًا للحكام)، يوسف خليفة (مراقبًا للمباراة)

شروط ونظام دوري المحترفين 2025-2026

وتتكون مسابقة القسم الثاني (أ) من (18) فريقًا في مجموعة واحدة، وتقام المباريات بنظام الدوري الكامل من دورين "ذهاب وإيابًا".

يصعد للقسم الأول 3 أندية ويهبط إلى القسم الثاني  (ب) ناديان.

- المسموح بتواجدهم داخل الملعب في أي مباراة لكل فريق:

 (11) لاعبًا + (9) لاعبين بدلاء.

(10) أفراد من الجهاز الفني والطبي والإداري على دكة البدلاء.

- يحق لكل فريق إجراء (5) تبديلات في كل مباراة، على أن تتاح لكل فريق ثلاث فرص لإجراء التبديلات الخمسة خلال المباراة ولا تحتسب أي تبديلات يتم إجراؤها بين شوطي اللقاء من ضمن الفرص الثلاثة المتاحة لكل فريق. 

الجريدة الرسمية