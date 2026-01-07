معلومات عن مصطفى قابيل المرشح للانتقال إلى الأهلي (فيديو)

18 حجم الخط

كشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء عن دخول المهاجم الشاب مصطفى قابيل، لاعب فريق أربيل العراقي، دائرة اهتمامات النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتدعيم الخط الهجومي.

وتستعرض فيتو لكم خلال السطور القادمة معلومات وأرقام عن مصطفى قابيل لاعب فريق أربيل العراقي والمرشح للانتقال لصفوف الأهلي.

معلومات عن مصطفى قابيل المرشح للانتقال إلى الأهلي

ووفقا لموقع “ترانسفير ماركت”، فإن مصطفى قابيل من مواليد 8 يناير 2005، ويبلغ من العمر 20 عاما، وتقدّر قيمته التسويقية بنحو 450 ألف يورو، يجيد اللاعب اللعب في مركز الجناح الأيمن، ويبلغ طوله 182 سم.

مصطفى قابيل

وشارك مصطفى قابيل مع فريق أربيل في بطولة الدوري العراقي هذا الموسم في 8 مباريات حتى الآن بواقع 560 دقيقة، نجح خلالها في تسجيل 3 أهداف وصناعة هدف.

وعلى مدار مشواره مع فريق أربيل، خاض اللاعب 36 مباراة في مختلف المسابقات، بإجمالي 2216 دقيقة لعب، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 8 أهداف أخرى.

وعلى الصعيد الدولي، شارك مصطفى قابيل مع منتخبات العراق للناشئين والشباب في 17 مباراة، تمكن خلالها من تسجيل هدفين.

مفاوضات الأهلي لضم مصطفى قابيل

وذكرت تقارير عراقية، أن الأهلي تقدم بعرض رسمي لإدارة أربيل لضم اللاعب مقابل 400 مليون دينار عراقي، في إطار سعيه لتعزيز الخط الهجومي، في ظل المنافسة القوية على المستويين المحلي والقاري.

وأضافت التقارير أن الأهلي طرح خيارا بديلا لإتمام الصفقة عبر تبادل اللاعبين، بحيث ينتقل مصطفى قابيل إلى القلعة الحمراء مقابل حصول أربيل على خدمات المهاجم السلوفيني نيتس جراديشار خلال الميركاتو الشتوي الحالي لعام 2026.

مواعيد مباريات الأهلي في شهر يناير 2026

على جانب آخر، يستعد النادي الأهلي لخوض العديد من المباريات المهمة خلال الفترة المقبلة سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

الأهلي أمام فاركو، كأس عاصمة مصر، السبت 10 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي ضد الطلائع، كأس عاصمة مصر، الخميس 15 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي أمام الطلائع، الدوري المصري، الإثنين 19 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي أمام يانج أفريكانز، دوري أبطال إفريقيا، الجمعة 23 يناير 2026، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي ضد وادي دجلة، الدوري المصري، الثلاثاء 27 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

يانج أفريكانز ضد الأهلي، دوري أبطال أفريقيا، الجمعة 30 يناير 2026، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر.

