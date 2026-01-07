الدوري الإنجليزي، سندرلاند يتأخر أمام برينتفورد بهدف في الشوط الأول

18 حجم الخط

تقدم فريق برينتفورد علي نظيره سندرلاند بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء علي ملعب “جتيش كوميونيتي” ضمن الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم فريق برينتفورد عن طريق تياغو في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول.

تشكيل برينتفورد أمام سندرلاند في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: كويمين كيليهر

خط الدفاع:كايود، ايير، ناثان كولينز، يانلت، هنري

خط الوسط: يغور يارموليوك، ينسين، لويس بوتير

خط الهجوم: ايغور تياغو، كيفن شايد

موعد مباراة برينتفورد وسندرلاند في الدوري الإنجليزي

وانطلقت مباراة برينتفورد وسندرلاند اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والنصف مساء بتوقيت السعودية.

مواعيد مباريات الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد 1-2 نوتينجهام فورست (انتهت)

الأربعاء 7 يناير

كريستال بالاس ضد أستون فيلا - 9:30 مساءً

فولهام ضد تشيلسي - 9:30 مساءً

برينتفورد ضد سندرلاند - 9:30 مساءً

بورنموث ضد توتنهام - 9:30 مساءً

مانشستر سيتي ضد برايتون - 9:30 مساءً

إيفرتون ضد وولفرهامبتون - 9:30 مساءً

بيرنلي ضد مانشستر يونايتد - 10:15 مساءً

نيوكاسل يونايتد ضد ليدز - 10:15 مساءً

الخميس 8 يناير

آرسنال ضد ليفربول - 10 مساءً

