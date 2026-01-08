الخميس 08 يناير 2026
رياضة

الأهلي يستعيد لاعبه بعد قطع إعارته مع مودرن سبورت

الأهلي
الأهلي
 عاد عبد الرحمن رشدان، مدافع النادي الأهلي  والمعار إلى صفوف فريق مودرن سبورت، إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد الاتفاق على إنهاء إعارته.

وقطع رشدان إعارته مع مودرن سبورت في يناير الجاري، ليعود من جديد إلى صفوف الأهلي.

ومن المنتظر أن يتخذ مسؤولي الأهلي موقفهم بشأن انتظام اللاعب في تدريبات الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة، أو اتخاذ قرار جديد بشأن مستقبله، وفقا لرؤية الجهاز الفني.

مواعيد مباريات الأهلي في شهر يناير 2026

على جانب آخر، يستعد النادي الأهلي لخوض العديد من المباريات المهمة خلال الفترة المقبلة سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

الأهلي أمام فاركو، كأس عاصمة مصر، السبت 10 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي ضد الطلائع، كأس عاصمة مصر، الخميس 15 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي أمام الطلائع، الدوري المصري، الإثنين 19 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي أمام يانج أفريكانز، دوري أبطال إفريقيا، الجمعة 23 يناير 2026، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي ضد وادي دجلة، الدوري المصري، الثلاثاء 27 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

يانج أفريكانز ضد الأهلي، دوري أبطال أفريقيا، الجمعة 30 يناير 2026، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر.

الجريدة الرسمية