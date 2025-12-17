الأربعاء 17 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مسار يكتسح ديروط بسداسية، نتائج مباريات اليوم في دوري المحترفين

دوري المحترفين
دوري المحترفين
18 حجم الخط

دوري المحترفين، أقيمت اليوم الأربعاء مباراتان ضمن  منافسات الجولة الـ16 لمسابقة دوري القسم الثاني “أ” والذي يعرف بـ دوري المحترفين بمشاركة 18 فريقا.

 

نتائج مباريات اليوم في دوري المحترفين

مسار ضد ديروط 6-0

أبو قير ضد الترسانة 0-0 

نتائج مباريات الجولة 15 من دوري المحترفين 

 راية ضد بترول أسيوط  1ـ2

 المنصورة ضد بلدية المحلة 1ـ3

 بروكسي ضد مسار 1ـ4

 أسوان ضد القناة 0ـ2

 الاتصالات ضد الإنتاج الحربي 1ـ2

 مالية كفر الزيات ضد الداخلية 1ـ2

ديروط ضد السكة الحديد 0ـ0 

 لافيينا ضد أبوقير للأسمدة 3ـ1

 الترسانة ضد طنطا 1ـ1

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري المحترفين دوري القسم الثاني مسار ديروط الترسانة ابو قير

مواد متعلقة

الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر (صور)

تشيلسي يعبر كارديف سيتي بثلاثية ويتأهل لنصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

لقطات من حفل زفاف أحمد عبد القادر نجم الأهلي بحضور الأهل والأصدقاء

تعرف علي حارس الأهلي أمام سيراميكا في كأس عاصمة مصر

تشكيل تشيلسي أمام كارديف سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية

رجال طائرة الأهلي يفوز على سبورتنج في دوري المرتبط

توروب يستقر على الدفع بـ حسين الشحات أساسيا أمام سيراميكا

أحمد عبد القادر لاعب الأهلي يحتفل بزفافه اليوم في المنصورة (صورة)

الأكثر قراءة

زراعة الشيوخ تطالب بمراجعة قرار رفع القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

السيسي ورئيس الكونغو الديمقراطية يبحثان مجمل العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين

السكة الحديد: الصيانة والتطوير وراء تأخيرات قطار القاهرة طنطا بالساعات

الداخلية تكشف ملابسات انسحاب مرشح بدار السلام بزعم وجود تجاوزات

منتخب مصر تحت 16 عامًا يفوز على اليابان بركلات الترجيح

كشف ملابسات ادعاء شخص بتعنت أحد رجال الشرطة معه بالإسكندرية

تنظيم الاتصالات يفتتح فرعه بالغردقة لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

خدمات

المزيد

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

ارتفاع سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر الريال العماني في المركزي المصري يسجل 123.34 جنيه للبيع بتعاملات الأربعاء

أسعار الذهب تعاود الارتفاع في الأسواق بمنتصف تعاملات الأربعاء

المزيد

انفوجراف

النقل تنشر إنفوجرافا يوضح مراحل الإقبال على الأتوبيس الترددي

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الرجوع للكفر والضلال، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 25 من "سورة محمد"

تفسير حلم النقاب في المنام وعلاقته بتحسن الوضع المالي

عباقرة ولكن مجهولون.. عياد الطنطاوي نشر علوم الإسلام واللغة العربية في روسيا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads