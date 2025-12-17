مسار يكتسح ديروط بسداسية، نتائج مباريات اليوم في دوري المحترفين
دوري المحترفين، أقيمت اليوم الأربعاء مباراتان ضمن منافسات الجولة الـ16 لمسابقة دوري القسم الثاني “أ” والذي يعرف بـ دوري المحترفين بمشاركة 18 فريقا.
نتائج مباريات اليوم في دوري المحترفين
مسار ضد ديروط 6-0
أبو قير ضد الترسانة 0-0
نتائج مباريات الجولة 15 من دوري المحترفين
راية ضد بترول أسيوط 1ـ2
المنصورة ضد بلدية المحلة 1ـ3
بروكسي ضد مسار 1ـ4
أسوان ضد القناة 0ـ2
الاتصالات ضد الإنتاج الحربي 1ـ2
مالية كفر الزيات ضد الداخلية 1ـ2
ديروط ضد السكة الحديد 0ـ0
لافيينا ضد أبوقير للأسمدة 3ـ1
الترسانة ضد طنطا 1ـ1
