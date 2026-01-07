أودينيزي يهزم تورينو بثنائية في الدوري الإيطالي

18 حجم الخط

الدوري الإيطالي، خسر فريق تورينو أمام نظيره أودينيزي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم، ضمن مواجهات الجولة الـ19 من الدوري الإيطالي.

وسجل هدفي فريق أودينيزي كل من: نيكولو زانيولو في الدقيقة 50 ويورجن إيكيلينكامب في الدقيقة 82.

وجاء هدف تورينو الوحيد عن طريق اللاعب تشيزاري كاسادي في الدقيقة 87.

ترتيب تورينو وأودينيزي في الدوري الإيطالي

وبتلك النتيجة يحتل فريق تورينو المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 23 نقطة، بينما يحتل أودينيزي المركز العاشر برصيد 25 نقطة.

نابولي يخطف تعادلا مثيرا 2/2 أمام فيرونا في الدوري الإيطالي

وضمن نفس الجولة، خطف فريق نابولي تعادلا مثيرا أمام هيلاس فيرونا، بثنائية لكل منهما في المباراة التي جمعتهما على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، ضمن الجولة التاسعة عشر من الدوري الإيطالي.

ورغم سيطرة فريق نابولي على مجريات الأمور في الدقائق الأولى مستغلا عاملي الأرض والجمهور، إلا أن الضيوف “فريق هيلاس فيرونا” أحرزوا هدفا في الدقيقة 16 عن طريق مارتين فريز مستغلا تمريرة بينية من شيخ نياسي.

بعدها استمرت سيطرة نابولي، مع اعتماد هيلاس فيرونا على الهجمات المرتدة التي نجح في إحداها في الحصول على ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بالدقيقة 27 بعد العودة لتقنية الفيديو، ليتصدى لها جيفت أوربان ويسددها بنجاح.

ورغم هجمات نابولي بعدها إلا أنها مرت جميعا دون خطورة حقيقية لينتهي الشوط الأول بتقدم هيلاس فيرونا على نابولي بثنائية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، حقق فريق نابولي ريمونتادا، بدأها سكوت ماكتومناي بالهدف الأول في الدقيقة 54، بعد تمريرة بينية من نوا لانج.

وفي الدقيقة 75، أحرز هويلوند راسموس الهدف الثاني لفريق نابولي، إلا أن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو.

وفي الدقيقة 82، خطف جيوفاني دي لورينزو هدف التعادل لفريق نابولي، ليقود فريقه لتعادل مثير أمام الضيوف هيلاس فيرونا 2/2.

ترتيب نابولي وفيرونا في الدوري الإيطالي

بتلك النتيجة يرتفع رصيد نابولي إلى 38 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما ارتفع رصيد هيلاس فيرونا عند 13 نقطة في المركز الثامن عشر.

