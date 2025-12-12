الجمعة 12 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

القناة في الصدارة، ترتيب دوري المحترفين بعد ختام الجولة 15

دوري المحترفين
دوري المحترفين
18 حجم الخط

دوري المحترفين، اختتمت اليوم الجمعة منافسات الجولة الـ15 لمسابقة دوري المحترفين بمشاركة 18 فريقا، حيث أقيمت 6 مواجهات اليوم.

ترتيب دوري المحترفين بعد ختام الجولة 15 

1- القناة 30 نقطة 
2- بترول أسيوط 29 نقطة
3-  أبو قير للأسمدة 27 نقطة 
4- مسار 26  نقطة 
5- لافيينا 24 نقطة 
6- المصرية 23 نقطة 
7- بروكسي 22 نقطة 
8- الداخلية 22 نقطة 
9- المنصورة 21 نقطة 
10- مالية كفر الزيات 18 نقطة 
11- الترسانة 18 نقطة 
12- أسوان 17 نقطة 
13- الانتاج الحربي 16 نقطة 
14- ديروط 15 نقطة 
15-  راية 15 نقطة 
16- السكة الحديد 13 نقطة 
17- طنطا‏ 11 نقاط
18- بلدية المحلة 9 نقاط

نتائج مباريات اليوم في دوري المحترفين 

 راية ضد بترول أسيوط  1ـ2

 المنصورة ضد بلدية المحلة 1ـ3

 بروكسي ضد مسار 1ـ4

 أسوان ضد القناة 0ـ2

 الاتصالات ضد الإنتاج الحربي 1ـ2

 مالية كفر الزيات ضد الداخلية 1ـ2

نتائج مباريات أمس في دوري المحترفين 

ديروط ضد السكة الحديد 0ـ0 

 لافيينا ضد أبوقير للأسمدة 3ـ1

 الترسانة ضد طنطا 1ـ1

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري المحترفين القناة أبو قير للأسمدة مسار المنصورة بلدية المحلة طنطا

مواد متعلقة

إصابة النعيمات وهدف ملغي، الأردن تتقدم على العراق بهدف في الشوط الأول

سيدات الأهلي تفوز على بيراميدز بثنائية في الدوري الممتاز

هدف الأهلي، إصابة قوية ليزن النعيمات في مواجهة الأردن والعراق بكأس العرب (فيديو)

شاهد، غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة إنبي في كأس عاصمة مصر

فوز بلدية المحلة، نتائج مباريات اليوم في دوري المحترفين

بالمركز الـ30 عالميا، بيراميدز يتفوق على الأهلي في التصنيف العالمي السنوي للأندية

أفشة يعتذر للجماهير المصرية بعد وداع كأس العرب

يزن النعيمات يقود تشكيل الأردن لمواجهة العراق في كأس العرب

الأكثر قراءة

هدف الأهلي، إصابة قوية ليزن النعيمات في مواجهة الأردن والعراق بكأس العرب (فيديو)

القصة الكاملة لمحاولة اغتيال عبده مغربي في قنا بسبب تغطية الانتخابات

الفائزة بالمركز الأول بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم: "أتجهز للمسابقة منذ سنتين"

انخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الجمعة

تشكيل العراق المتوقع ضد الأردن في ربع نهائي كأس العرب

ضربات على الرأس ونزيف داخلى، تقرير الطب الشرعى يكشف سبب وفاة عروس المنوفية

كواليس جديدة في واقعة مقتل عروس المنوفية، تكشفها التحقيقات وشهود العيان

لكل عروسين، دعاء ليلة الزفاف لبدء حياة زوجية سعيدة

خدمات

المزيد

بعد تحذير المدخنين، تعرف على لائحة غرامات المسافرين بالسكك الحديدية

ارتفاع الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم بالأسواق (آخر تحديث)

سعر الريال القطري أمام الجنيه في المركزي والبنوك المصرية اليوم الجمعة

انخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي خلال نوفمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لكل عروسين، دعاء ليلة الزفاف لبدء حياة زوجية سعيدة

تفسير حلم بكاء الطفل في المنام وعلاقته بالفرج بعد الضيق وانتهاء الحزن

كيف نشكر الله على نعمة المطر؟ مفتي الجمهورية يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads