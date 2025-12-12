القناة في الصدارة، ترتيب دوري المحترفين بعد ختام الجولة 15

18 حجم الخط

دوري المحترفين، اختتمت اليوم الجمعة منافسات الجولة الـ15 لمسابقة دوري المحترفين بمشاركة 18 فريقا، حيث أقيمت 6 مواجهات اليوم.

ترتيب دوري المحترفين بعد ختام الجولة 15

1- القناة 30 نقطة

2- بترول أسيوط 29 نقطة

3- أبو قير للأسمدة 27 نقطة

4- مسار 26 نقطة

5- لافيينا 24 نقطة

6- المصرية 23 نقطة

7- بروكسي 22 نقطة

8- الداخلية 22 نقطة

9- المنصورة 21 نقطة

10- مالية كفر الزيات 18 نقطة

11- الترسانة 18 نقطة

12- أسوان 17 نقطة

13- الانتاج الحربي 16 نقطة

14- ديروط 15 نقطة

15- راية 15 نقطة

16- السكة الحديد 13 نقطة

17- طنطا‏ 11 نقاط

18- بلدية المحلة 9 نقاط

نتائج مباريات اليوم في دوري المحترفين

راية ضد بترول أسيوط 1ـ2

المنصورة ضد بلدية المحلة 1ـ3

بروكسي ضد مسار 1ـ4

أسوان ضد القناة 0ـ2

الاتصالات ضد الإنتاج الحربي 1ـ2

مالية كفر الزيات ضد الداخلية 1ـ2

نتائج مباريات أمس في دوري المحترفين

ديروط ضد السكة الحديد 0ـ0

لافيينا ضد أبوقير للأسمدة 3ـ1

الترسانة ضد طنطا 1ـ1

