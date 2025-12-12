القناة في الصدارة، ترتيب دوري المحترفين بعد ختام الجولة 15
دوري المحترفين، اختتمت اليوم الجمعة منافسات الجولة الـ15 لمسابقة دوري المحترفين بمشاركة 18 فريقا، حيث أقيمت 6 مواجهات اليوم.
ترتيب دوري المحترفين بعد ختام الجولة 15
1- القناة 30 نقطة
2- بترول أسيوط 29 نقطة
3- أبو قير للأسمدة 27 نقطة
4- مسار 26 نقطة
5- لافيينا 24 نقطة
6- المصرية 23 نقطة
7- بروكسي 22 نقطة
8- الداخلية 22 نقطة
9- المنصورة 21 نقطة
10- مالية كفر الزيات 18 نقطة
11- الترسانة 18 نقطة
12- أسوان 17 نقطة
13- الانتاج الحربي 16 نقطة
14- ديروط 15 نقطة
15- راية 15 نقطة
16- السكة الحديد 13 نقطة
17- طنطا 11 نقاط
18- بلدية المحلة 9 نقاط
نتائج مباريات اليوم في دوري المحترفين
راية ضد بترول أسيوط 1ـ2
المنصورة ضد بلدية المحلة 1ـ3
بروكسي ضد مسار 1ـ4
أسوان ضد القناة 0ـ2
الاتصالات ضد الإنتاج الحربي 1ـ2
مالية كفر الزيات ضد الداخلية 1ـ2
نتائج مباريات أمس في دوري المحترفين
ديروط ضد السكة الحديد 0ـ0
لافيينا ضد أبوقير للأسمدة 3ـ1
الترسانة ضد طنطا 1ـ1
