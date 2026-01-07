تشكيل توتنهام الرسمي أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

18 حجم الخط

أعلن الدنماركي توماس فرانك، مدرب توتنهام، عن تشكيل السبيرز لمواجهة بورنموث، اليوم الأربعاء، في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل توتنهام ضد بورنموث

وجاء تشكيل توتنهام كالتالي:

حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: بورو - كريستيان روميرو - فان دي فين - سبينس.

خط الوسط: بيرجفال - بالينيا - بينتانكور.

خط الهجوم: كولو مواني - تيل- سيمونز.

موعد مباراة بورنموث وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة توتنهام ضد بورنموث اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

موقف بورنموث وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

ويحتل توتنهام المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة، بينما يأتي بورنموث المركز الـ15 برصيد 23 نقطة.

مواعيد مباريات الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد 1-2 نوتينجهام فورست (انتهت)

الأربعاء 7 يناير

كريستال بالاس ضد أستون فيلا - 9:30 مساءً

فولهام ضد تشيلسي - 9:30 مساءً

برينتفورد ضد سندرلاند - 9:30 مساءً

بورنموث ضد توتنهام - 9:30 مساءً

مانشستر سيتي ضد برايتون - 9:30 مساءً

إيفرتون ضد وولفرهامبتون - 9:30 مساءً

بيرنلي ضد مانشستر يونايتد - 10:15 مساءً

نيوكاسل يونايتد ضد ليدز - 10:15 مساءً

الخميس 8 يناير

آرسنال ضد ليفربول - 10 مساءً

