باردة ليلا، طقس المنيا في احتفالات عيد الميلاد اليوم

تشهد محافظة المنيا اليوم في عيد الميلاد المجيد أجواء شتوية مستقرة حيث يسود طقس معتدل خلال ساعات النهار مع سطوع الشمس وارتفاع درجات الحرارة بشكل نسبي بما يسمح بالخروج والمشاركة في الاحتفالات والزيارات العائلية.

وتسجل درجات الحرارة العظمى معدلات معتدلة فيما تنخفض درجات الحرارة الصغرى خلال ساعات الليل لتسود أجواء باردة خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر وهو ما يستدعي ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

طقس المنيا اليوم في احتفالات عيد الميلاد المجيد

طقس المنيا اليوم، كما تظهر شبورة مائية خفيفة في الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية مما يتطلب توخي الحذر أثناء القيادة خاصة في فترات الصباح الأولى.

طقس المنيا اليوم

ويأتي طقس المنيا اليوم مناسبًا للاحتفال بعيد الميلاد المجيد وسط استقرار الأحوال الجوية وعدم وجود مؤشرات على سقوط أمطار مع هدوء نسبي في حركة الرياح واستمرار الأجواء الشتوية المعتدلة نهارا والباردة ليلا

