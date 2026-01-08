الخميس 08 يناير 2026
طقس المنيا اليوم الخميس، انخفاض درجات الحرارة وشبورة مائية

تشهد محافظة المنيا اليوم الخميس، طقسا باردا بسبب انخفاض واضح في درجات الحرارة على جميع المراكز ويصاحب ذلك ظهور شبورة مائية خفيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من نهر النيل ما يستدعي الحذر أثناء القيادة في فترات الصباح المبكر. 

طقس المنيا الآن انخفاض درجات الحرارة صباحا وشبورة مائية وتحسن ملحوظ نهارا

نائب محافظ المنيا يزور مستشفى الصدر للاطمئنان على مصابي حادث موكب الزفاف (صور)

بينهما طفلان، ارتفاع عدد ضحايا حادث موكب الزفاف في المنيا إلى 4 وفيات

وتسجل درجات الحرارة في المنيا خلال النهار انخفاضا ملحوظا، حيث يسود جو بارد صباحا يميل للاعتدال مع تقدم ساعات النهار وسط سطوع أشعة الشمس واستقرار نسبي في الأحوال الجوية دون فرص لسقوط أمطار. 

 طقس المنيا اليوم، ومن المتوقع ان ترتفع درجات الحرارة تدريجيا خلال فترة الظهيرة ليسود طقس معتدل دافئ نهارا، بينما تعود الأجواء الباردة مرة أخرى مع دخول ساعات المساء والليل خاصة على المناطق المفتوحة والقرى.

طقس المنيا اليوم، وتناشد الأجهزة المعنية المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة خلال الصباح الباكر وساعات الليل مع توخي الحذر بسبب الشبورة المائية حفاظا على سلامة الجميع.

