ارتفاع عدد ضحايا حادث موكب حفل الزفاف بالمنيا إلى 3 وفيات و16 مصابا

ارتفاع ضحايا حادث
ارتفاع ضحايا حادث موكب زفاف بالمنيا إلى 3 وفيات و16 مصابا
ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم ميكروباص بعدد من السيارات ضمن موكب زفاف على الطريق الدائري أمام مدخل قرية تلة التابعة إداريًّا لـمركز المنيا إلى 3 وفيات و16 مصابًا. 

 

وفاة طفل داخل مستشفى صدر المنيا

ولفظ الطفل محمد عبد الرحيم سيد ويبلغ من العمر عامين أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى صدر المنيا متأثرًا بإصابته جراء الحادث ليرتفع عدد المتوفين إلى 3 أشخاص و16 مصابًا. 

 

بلاغ أمني بحادث تصادم على الطريق الدائري

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين ميكروباص وعدد من السيارات ضمن موكب زفاف على الطريق الدائري وتحديدًا أمام مدخل قرية تلة بدائرة مركز المنيا. 

انتقال الإسعاف والأمن وارتفاع عدد الضحايا

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين في البداية وفاة شخصين قبل أن يرتفع العدد لاحقًا إلى 3 متوفين وإصابة 16 آخرين بإصابات متنوعة. 


نقل المصابين والتحقيق في الواقعة

تم نقل المصابين إلى مستشفى صدر المنيا لتلقي العلاج اللازم وإيداع الجثث داخل مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

