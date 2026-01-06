مصرع شخصين وإصابة 17 آخرين بحادث تصادم بالطريق الدائري في المنيا

الأربعاء 07 يناير 2026
لقي شخصان مصرعهما وأصيب 17 آخرون في حادث تصادم بين عدد من السيارات بالطريق الدائري أمام مدخل قرية تله التابعة إداريا لـ مركز المنيا حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج والجثتين إلى ثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

مصرع شخصين وإصابة 17 آخرين في حادث تصادم سيارات أمام قرية تله بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين عدد من السيارات على الطريق الدائري أمام مدخل قرية تلة بدائرة مركز المنيا. 

مصرع وإصابة 19 شخص في المنيا 

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع الحادث وتبين وفاة شخصين وإصابة 17 آخرين بإصابات متنوعة ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم مع اشتباه ما بعد الارتجاج. 

 مستشفى صدر المنيا

تم نقل المصابين إلى مستشفى صدر المنيا لتلقي العلاج اللازم وإيداع الجثتين بمشرحة المستشفيات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

