العربيات اتعجنت، الصور الأولى لحادث موكب الزفاف المروع في المنيا

18 حجم الخط

حصلت فيتو على الصور الأولى لموقع حادث تصادم ميكروباص بسيارة ضمن موكب حفل زفاف على الطريق الدائري أمام مدخل قرية تله التابعة إداريًّا لـ مركز المنيا والذي أسفر عن 3 حالات وفاة و16 مصابًا.

وفاة طفل متأثرا بإصابته



وشهد مستشفى صدر المنيا وفاة طفل يبلغ من العمر عامين متأثرا بإصابته في الحادث ليرتفع عدد الوفيات من حالتين إلى 3 حالات إلى جانب 16 مصابا.

أسماء ضحايا الحادث



وضمت قائمة المتوفين كلًّا من نجوى محمد علي، جنة نادي مخلوف 25 عامًا، محمد عبد الرحيم سيد هلال عامين.

أسماء المصابين في الحادث

وجاءت أسماء المصابين محمد رضا بيومي 3 أعوام، رضا محمد سيد 47 عامًا، شيماء محمد إبراهيم 24 عامًا، أسماء أنور محمد 32 عامًا، أدهم محمد صابر 9 أعوام، أمنية محمد صابر 4 أعوام، نانسي مصطفى مخلوف عبد العظيم 22 عامًا، حمزة رضا بيومي 8 أعوام، حمادة عاشور محمد 33 عامًا، ندى مصطفى مخلوف 20 عامًا، شيماء حسن مظهر 21 عامًا، شادية جمعة محمد علي 22 عامًا، هادي محمد ناجي 24 عامًا، مروة محمد ناجي 21 عامًا، تحية إسماعيل علي 22 عامًا، رنا علاء عبد المحسن 11 عامًا.

بلاغ أمني بحادث التصادم

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين ميكروباص وسيارة ضمن موكب زفاف على الطريق الدائري وتحديدا أمام مدخل قرية تله.



انتقال الإسعاف والأمن لموقع الحادث

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين في البداية وفاة شخصين قبل أن يرتفع العدد لاحقا إلى 3 وفيات وإصابة 16 آخرين بإصابات متنوعة ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم مع اشتباه ما بعد الارتجاج.

نقل المصابين وبدء التحقيقات

تم نقل المصابين إلى مستشفى صدر المنيا لتلقي العلاج اللازم وإيداع الجثث داخل مشرحة المستشفيات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.