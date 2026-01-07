الأربعاء 07 يناير 2026
بينهما طفلان، ارتفاع عدد ضحايا حادث موكب الزفاف في المنيا إلى 4 وفيات

ارتفاع عدد ضحايا
ارتفاع عدد ضحايا حادث موكب زفاف المنيا إلى 4 وفيات و16 مصابا
ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم ميكروباص بسيارة ضمن موكب حفل زفاف على الطريق الدائري أمام مدخل قرية تله التابعة إداريًّا لـمركز المنيا إلى 4 وفيات و16 مصابًا، فيما شهد موقع الحادث حالة من الاستنفار الأمني والإسعافي. 

 

وفاة آخر المتضررين داخل مستشفى المنيا 


ولفظ شخص آخر أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى صدر المنيا متأثرا بإصابته جراء الحادث، ليصبح عدد الضحايا 4 أشخاص بينهم طفلان، بينما تتنوع إصابات الـ15 مصابا بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم مع اشتباه ما بعد الارتجاج. 

أسماء المتوفين والمصابين

وضمت قائمة المتوفين كلًّا من نجوى محمد علي، جنة نادي مخلوف 25 عامًا، محمد عبد الرحيم سيد هلال عامين، إضافة إلى حالة الوفاة الأخيرة، فيما أصيب 16 آخرين بينهم محمد رضا بيومي 3 أعوام، رضا محمد سيد 47 عامًا، شيماء محمد إبراهيم 24 عامًا، وأسماء أنور محمد 32 عامًا، وأدهم محمد صابر 9 أعوام. 

 

بلاغ أمني وتحرك الإسعاف

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين ميكروباص وسيارة ضمن موكب زفاف على الطريق الدائري أمام مدخل قرية تله، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية لمكان البلاغ. 


نقل المصابين والتحقيقات

تم نقل المصابين إلى مستشفى صدر المنيا لتلقي العلاج اللازم وإيداع الجثث في مشرحة المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومتابعة الحادث

