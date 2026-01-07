3 وفيات و16 مصابا، أسماء ضحايا حادث موكب الزفاف في المنيا

18 حجم الخط

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم ميكروباص بسيارة ضمن موكب حفل زفاف على الطريق الدائري المار بنطاق محافظة المنيا إلى 3 وفيات و16 مصابا تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وفاة طفل متأثرا بإصابته

وشهدت مستشفى صدر المنيا وفاة طفل يبلغ من العمر عامين متأثرا بإصابته في الحادث ليرتفع عدد الوفيات من حالتين إلى 3 حالات إلى جانب 16 مصابًا.

ننشر أسماء ضحايا حادث موكب زفاف المنيا وارتفاع الوفيات إلى 3 وإصابة 16 آخرين



وضمت قائمة المتوفين كل من نجوى محمد علي، جنة نادي مخلوف 25 عام، محمد عبد الرحيم سيد هلال عامين.

ننشر أسماء مصابي حادث زفاف المنيا

وجاءت أسماء المصابين محمد رضا بيومي 3 أعوام، رضا محمد سيد 47 عامًا، شيماء محمد إبراهيم 24 عامًا، أسماء أنور محمد 32 عامًا، أدهم محمد صابر 9 أعوام، أمنية محمد صابر 4 أعوام.

كما أصيبت نانسي مصطفى مخلوف عبد العظيم 22 عامًا، حمزة رضا بيومي 8 أعوام، حمادة عاشور محمد 33 عامًا، ندى مصطفى مخلوف 20 عامًا، شيماء حسن مظهر 21 عامًا، شادية جمعة محمد علي 22 عامًا، هادي محمد ناجي 24 عامًا، مروة محمد ناجي 21 عامًا، تحية إسماعيل علي 22 عامًا، رنا علاء عبد المحسن 11 عامًا.

بلاغ أمني بحادث تصادم على الطريق الدائري

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين ميكروباص وسيارة ضمن موكب زفاف على الطريق الدائري وتحديدا أمام مدخل قرية تله التابعة إداريا لمركز المنيا.

انتقال الإسعاف والأمن وبدء التحقيقات

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين في البداية وفاة شخصين قبل أن يرتفع العدد لاحقا إلى 3 وفيات وإصابة 16 آخرين بإصابات متنوعة ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم مع اشتباه ما بعد الارتجاج.

نقل المصابين وإخطار النيابة العامة

تم نقل المصابين إلى مستشفى صدر المنيا لتلقي العلاج اللازم وإيداع الجثث داخل مشرحة المستشفيات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

