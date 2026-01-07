نائب محافظ المنيا يزور مستشفى الصدر للاطمئنان على مصابي حادث موكب الزفاف (صور)

18 حجم الخط

زار الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، مستشفى صدر المنيا للاطمئنان على المصابين وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية لهم، وذلك عقب وقوع حادث تصادم ثلاث سيارات على الطريق الدائري اتجاه كوبري أبو شناف بقرية طوة، التابعة لـمجلس قروي طوخ الخيل، مركز المنيا.

ارتفاع ضحايا الحادث إلى 4 وفيات و15 مصابا

نائب محافظ المنيا يزور مستشفى صدر للاطمئنان على مصابي حادث الطريق الدائري

أسفر الحادث عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى صدر المنيا لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما جرى نقل حالات الوفاة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

توجيهات نائب محافظ المنيا خلال الزيارة



وأكد الدكتور محمد أبو زيد على رفع درجة الاستعداد داخل المستشفى، وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمصابين ومتابعة حالتهم الصحية أولًا بأول، مشددًا على تقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا.

تنسيق كامل مع الجهات المعنية

وجه نائب المحافظ بالمتابعة المستمرة للحالات الطبية للمصابين، والتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والصحية لضمان سرعة التعامل مع أي طارئ، والالتزام بالإجراءات القانونية والإدارية حتى انتهاء التحقيقات المتعلقة بالحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.