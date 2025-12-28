18 حجم الخط

أصدر الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، قرارًا بندب الملاح سامح محمد فوزي للقيام بأعمال رئيس سلطة الطيران المدني المصري، خلفًا للطيار عمرو الشرقاوي، الذى وجه له الشكر والتقدير على ما قدمه من جهود خلال فترة توليه منصب رئاسة السلطة، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح فى مسيرته المهنيه المقبلة.

الملاح سامح فوزي رئيسًا لسلطة الطيران المدني المصري

ويحظى الملاح سامح فوزي بخبرة تمتد لأكثر من 37 عامًا في مجال الطيران المدني، حيث شغل منصب نائب رئيس سلطة الطيران المدني لمقاييس السلامة الجوية، وتولى عددًا من المناصب القيادية والإشرافية داخل السلطة، وشارك في لجان التحقيق في حوادث الطيران، وأسهم في أعمال التفتيش الدولية.

كما شغل فوزى منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي لمجموعة العمل الإقليمية العربية لتأمين بيانات المسافرين، وترأس لجنة النقل والاتصال التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، ويتمتع بخبرة عملية داخل سلطة الطيران المدني لنحو 17 عامًا، هذا وقد حصل على درجة البكالوريوس في علوم الملاحة الجوية والعلوم العسكرية، إلى جانب دبلومة في السلامة الجوية.

وفي سياق آخر كان مطار القاهرة الدولي، استقبل أولى الرحلات الجوية العارضة التابعة لـ الخطوط الجوية الأذربيجانية برقم J25042 والقادمة من مطار حيدر علييف الدولي بأذربيجان.

رحلات الخطوط الجوية الأذربيجانية إلى مطار القاهرة الدولي

ومن المقرر أن تسير الخطوط الجوية الأذربيجانية رحلة أسبوعيا، يوم الجمعة، لنقل أفواج سياحية من والى مطار القاهرة الدولي، على أن يتم إنهاء إجراءات وصول السائحين من خلال مبنى الركاب رقم 1 وذلك في الفترة من 26 ديسمبر 2025 وحتى 20 فبراير 2026، حيث سيكون وكيل الشركة بمطار القاهرة هو الشركة العالمية لأعمال الطيران.

