الأربعاء 07 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تعليمات مهمة من تجارة عين شمس للطلاب بمناسبة الاحتفال بعيد الغطاس

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو
18 حجم الخط
ads

وجهت كلية تجارة عين شمس، تنويهًا هامًّا لطلاب شعبة الدراسة باللغة الإنجليزية وطلاب الفرقة الرابعة شعبة الدراسة باللغة العربية بمناسبة الاحتفال بعيد الغطاس، الذي يوافق يوم الإثنين ١٩ يناير ٢٠٢٦، يوم امتحانات الفصل الدراسي الأول للفرق التالية:

. طلاب شعبة الدراسة باللغة الإنجليزية.

. طلاب شعبة الدراسة باللغة العربية (الفرقة الرابعة).

أنه تقرر ترحيل الامتحانات المقررة ليوم الإثنين الموافق ۱۹ يناير ٢٠٢٦، إلى يوم الخميس الموافق ٢٢ يناير ۲۰۲٦، مع الحفاظ على نفس المواعيد الزمنية ونفس قاعات الامتحانات المعلنة.

 

وأكدت الإدارة ضرورة التزام جميع الطلاب المعنيين بهذا التعديل، والحرص على متابعة الإعلانات الرسمية كافة عبر الموقع الإلكتروني للكلية وقنوات التواصل المعتمدة.

 

وفي سياق آخر تابعت جامعة عين شمس ما تم تداوله في بعض الوسائل الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن ما أثير عن سنوات “التخرج في  كلية التجارة خلال ثلاث سنوات”، وما صاحب ذلك من تفسيرات غير دقيقة أدت إلى إثارة بلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.

 

وأكدت الجامعة بشكل قاطع أن مدة الدراسة الأساسية بكلية التجارة ما زالت أربع سنوات دراسية كاملة، ولم يصدر أي قرار بتخفيضها أو تعديلها، وأن ما أُثير في هذا الشأن لا يعدو كونه مقترحًا لتعديل اللائحة الدراسية يعتمد على نظام الساعات المعتمدة (Credit Hours)، وهو نظام أكاديمي معمول به عالميًا، ويتيح - وفق ضوابط وشروط محددة للطلاب المتميزين فقط - إمكانية إنهاء متطلبات التخرج في فترة زمنية أقل، دون أي إخلال بالمحتوى العلمي أو جودة التأهيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كلية تجارة عين شمس ترحيل الامتحانات الساعات المعتمدة اللغة الأنجليزية إمتحانات الفصل الدراسي الاول جامعة عين شمس طلاب الفرقة الرابعة كلية التجارة

مواد متعلقة

مجلس الجامعات الأهلية يعلن فتح باب التقدم لمنحة علي مصيلحي التعليمية

فتح باب الترشح لمنح تحالف المنظمات العلمية الدولية «ANSO» للدراسات العليا في الصين

فتح باب التقدم لبرنامج زمالة ما بعد الدكتوراه المشتركة لعام 2026

مصر للطيران توقع بروتوكول تعاون لتعزيز تجربة سفر عملاء درجة رجال الأعمال

وضع خارطة طريق لإطلاق منصة رقمية لمركز الفرانكفونية بجامعة عين شمس

نقلة نوعية في التحول الرقمي ودعم الحوكمة الذكية بالجامعات خلال 2025

الإدارة المركزية لـ «حوادث الطيران» توقع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمواصفات والجودة

وزير التعليم العالي: بنك المعرفة المصري يتحول إلى منصة إقليمية
ads

الأكثر قراءة

بعد انخفاض لم يستمر 24 ساعة، ارتفاع مفاجئ في أسعار الزيت اليوم الأربعاء بالأسواق

انخفاض البتلو والضاني وارتفاع الكندوز، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

10 صور ترصد مشاركة السيسي في احتفال الأقباط بعيد الميلاد المجيد

كوت ديفوار تضرب بوركينا فاسو بثلاثية وتتأهل لمواجهة مصر بربع نهائي أمم أفريقيا

لمدة 7 أيام، فنزويلا تعلن الحداد على ضحايا الهجوم الأمريكي

تفوق كاسح للفراعنة، تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار في الأمم الأفريقية

أول تحرك من وزارة الصحة بعد فيديو وفاة مريض داخل مستشفى شهير بأكتوبر بسبب الإهمال

سيتحكم شخصيا في أموالها، ترامب يعلن تحويل 50 مليون برميل من نفط فنزويلا لأمريكا

خدمات

المزيد

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد في أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء ببورصة الدواجن

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد للكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 7 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 7 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 7 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية