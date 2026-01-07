تعليمات مهمة من تجارة عين شمس للطلاب بمناسبة الاحتفال بعيد الغطاس

18 حجم الخط

وجهت كلية تجارة عين شمس، تنويهًا هامًّا لطلاب شعبة الدراسة باللغة الإنجليزية وطلاب الفرقة الرابعة شعبة الدراسة باللغة العربية بمناسبة الاحتفال بعيد الغطاس، الذي يوافق يوم الإثنين ١٩ يناير ٢٠٢٦، يوم امتحانات الفصل الدراسي الأول للفرق التالية:

. طلاب شعبة الدراسة باللغة الإنجليزية.

. طلاب شعبة الدراسة باللغة العربية (الفرقة الرابعة).

أنه تقرر ترحيل الامتحانات المقررة ليوم الإثنين الموافق ۱۹ يناير ٢٠٢٦، إلى يوم الخميس الموافق ٢٢ يناير ۲۰۲٦، مع الحفاظ على نفس المواعيد الزمنية ونفس قاعات الامتحانات المعلنة.

وأكدت الإدارة ضرورة التزام جميع الطلاب المعنيين بهذا التعديل، والحرص على متابعة الإعلانات الرسمية كافة عبر الموقع الإلكتروني للكلية وقنوات التواصل المعتمدة.

وفي سياق آخر تابعت جامعة عين شمس ما تم تداوله في بعض الوسائل الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن ما أثير عن سنوات “التخرج في كلية التجارة خلال ثلاث سنوات”، وما صاحب ذلك من تفسيرات غير دقيقة أدت إلى إثارة بلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.

وأكدت الجامعة بشكل قاطع أن مدة الدراسة الأساسية بكلية التجارة ما زالت أربع سنوات دراسية كاملة، ولم يصدر أي قرار بتخفيضها أو تعديلها، وأن ما أُثير في هذا الشأن لا يعدو كونه مقترحًا لتعديل اللائحة الدراسية يعتمد على نظام الساعات المعتمدة (Credit Hours)، وهو نظام أكاديمي معمول به عالميًا، ويتيح - وفق ضوابط وشروط محددة للطلاب المتميزين فقط - إمكانية إنهاء متطلبات التخرج في فترة زمنية أقل، دون أي إخلال بالمحتوى العلمي أو جودة التأهيل.

