مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات الطيران العارض لشركة أذربيجان

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، أولى الرحلات الجوية العارضة التابعة لـ الخطوط الجوية الأذربيجانية برقم J25042 والقادمة من مطار حيدر علييف الدولي بأذربيجان.

رحلات الخطوط الجوية الأذربيجانية إلى مطار القاهرة الدولي

ومن المقرر أن تسير الخطوط الجوية الأذربيجانية رحلة أسبوعيا، يوم الجمعة، لنقل أفواج سياحية من والى مطار القاهرة الدولي، على أن يتم إنهاء إجراءات وصول السائحين من خلال مبنى الركاب رقم 1 وذلك في الفترة من 26 ديسمبر 2025 وحتى 20 فبراير 2026، حيث سيكون وكيل الشركة بمطار القاهرة هو الشركة العالمية لأعمال الطيران.

استقبال أولى رحلات الخطوط الجوية الأذربيجانية بمطار القاهرة الدولي

ونظمت شركة ميناء القاهرة الجوى استقبالا خاصا للطائرة وفق بروتوكول أول رحلة تهبط المطار وذلك بتقليد رش المياه على الطائرة تعبيرا عن الاحتفال بوصولها وقد تم إقلاعها اليوم وعلى متنها 85 راكب.

وكان في استقبال الطائرة محمد الزعيم الوكيل العام للخطوط الجوية الأذربيجانية، وقام فريق من العلاقات العامة والإعلام بشركة ميناء القاهرة الجوي باستقبال الرحلة وتقديم التسهيلات اللازمة.

