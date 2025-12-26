الجمعة 26 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات الطيران العارض لشركة أذربيجان

استقبال أولي رحلات
استقبال أولي رحلات الخطوط الأذربيجانية بمطار القاهرة
18 حجم الخط
ads

 استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، أولى الرحلات الجوية العارضة التابعة لـ الخطوط الجوية الأذربيجانية برقم  J25042  والقادمة من مطار حيدر علييف الدولي بأذربيجان.

رحلات الخطوط الجوية الأذربيجانية إلى مطار القاهرة الدولي 

 ومن المقرر أن تسير الخطوط الجوية الأذربيجانية رحلة أسبوعيا، يوم الجمعة، لنقل أفواج سياحية من والى مطار القاهرة الدولي، على أن يتم إنهاء إجراءات وصول السائحين من خلال مبنى الركاب رقم 1 وذلك في الفترة من 26 ديسمبر 2025 وحتى 20 فبراير 2026، حيث سيكون وكيل الشركة بمطار القاهرة هو الشركة العالمية لأعمال الطيران.

 استقبال أولى رحلات الخطوط الجوية الأذربيجانية بمطار القاهرة الدولي 

ونظمت شركة ميناء القاهرة الجوى استقبالا خاصا للطائرة وفق بروتوكول أول رحلة تهبط المطار وذلك بتقليد رش المياه على الطائرة تعبيرا عن الاحتفال بوصولها وقد تم إقلاعها اليوم وعلى متنها 85 راكب. 

وكان في استقبال الطائرة محمد الزعيم الوكيل العام للخطوط الجوية الأذربيجانية، وقام فريق من العلاقات العامة والإعلام بشركة ميناء القاهرة الجوي باستقبال الرحلة وتقديم التسهيلات اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مطار القاهرة الدولي مطار القاهرة الخطوط الجوية الأذربيجانية مطار حيدر علييف آذربيجان الشركة العالمية لأعمال الطيران

مواد متعلقة

أعلى معدلات التشغيل، مطار القاهرة ينقل 103 آلاف راكب على متن 696 رحلة خلال 24 ساعة

تنفيذ تجربة طوارئ بمنطقة مناولة أمتعة في مطار القاهرة

رئيس الوزراء يصل مطار القاهرة قادما من بيروت

مطار القاهرة يكشف تفاصيل تصاعد دخان بمبنى الركاب رقم 2

الأكثر قراءة

دليلك الشامل للقنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا اليوم

مجموعة منتخب مصر، أنجولا يتعادل مع زيمبابوي1/1 في كأس الأمم الإفريقية 2025

صلاح يسجل هدف التقدم لـ منتخب مصر في شباك جنوب إفريقيا

مجموعة مصر، أنجولا تتعادل مع زيمبابوي 1-1 في الشوط الأول

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

أسعار البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

الأهلي يفوز علي وادي دجلة بثنائية في دوري الكرة النسائية

كأس الأمم الإفريقية، منتخب مصر يتقدم علي جنوب إفريقيا بهدف صلاح في الشوط الأول وطرد محمد هاني (صور)

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 يتخطى 6000 جنيه لأول مرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

شروط إصدار البطاقات الائتمانية في بنك CIB

100 ين ياباني تسجل 30.58 جنيه للبيع في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مع بداية شهر رجب، تعرف على وقت التسمية عند الذبح وحكم نسيانها

تفسير رؤية الورد بالمنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبا

مجلة الأزهر تعيد تقديم فكر الشيخ محمد أحمد عرفة للأجيال الجديدة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads