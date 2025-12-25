أعلى معدلات التشغيل، مطار القاهرة ينقل 103 آلاف راكب على متن 696 رحلة خلال 24 ساعة

18 حجم الخط

سجل مطار القاهرة الدولي اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025، أعلى معدلات تشغيل يومية خلال العام، بما يعكس الجاهزية الكاملة للمنظومة التشغيلية وقدرتها على استيعاب الكثافات المتزايدة في حركة الرحلات والركاب.

ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة الطيران المدني لرفع كفاءة التشغيل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، وتزامنًا مع الاستعداد لموسم ذروة السفر بمناسبة احتفالات «الكريسماس والعام الميلادي الجديد 2026م».

حركة السفر والوصول بمطار القاهرة

ويسجل المطار اليوم، نقل 103 آلاف راكب على متن 696 رحلة جوية ما بين سفر ووصول عبر مباني الركاب الثلاثة وهو ما يعد رقمًا قياسيًا في معدلات الحركة حققه مطار القاهرة الدولي، ويؤكد انتظامية التشغيل وسلاسة إجراءات السفر والوصول، بما يضمن انسيابية الحركة خلال فترات الذروة.

ويأتي هذا الأداء القياسي اليومي في ضوء مؤشرات النمو المستدام التي يشهدها مطار القاهرة الدولي، حيث أظهرت بيانات التشغيل خلال عام 2025 ارتفاع إجمالي عدد الركاب إلى (30.944.269) مليون راكب، بنسبة زيادة بلغت 6.8% مقارنة بعام 2024 الذي سجل (28.974.544) مليون راكب.

كما ارتفع إجمالي عدد الرحلات الجوية خلال عام 2025 ليصل إلى 224.303 ألف رحلة، بنسبة نمو قدرها 4.8% مقارنة بإجمالي 214.066 ألف رحلة خلال العام الماضي، بما يعكس كفاءة التخطيط التشغيلي واستدامة معدلات النمو.

وعلى صعيد الاستعدادات التشغيلية، أعلن مطار القاهرة الدولي رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة صالات السفر والوصول، مع تطبيق خطط تشغيلية مرنة للتعامل مع كثافة الحركة، وزيادة فرق العمل بمختلف القطاعات، بما يساهم فى سرعة إنهاء الإجراءات والحفاظ على أعلى معدلات السلامة والأمن وانتظامية التشغيل.

ويذكر أن قطاع الطيران المدني يواصل جهوده التنموية في تطوير البنية التحتية لقطاع المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، بما يضمن تقديم خدمة متميزة تليق بمكانة مطار القاهرة الدولي كمطار محورى للنقل الجوي بالمنطقة.

