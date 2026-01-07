تعاون مشترك بين وزارة الصحة وجامعة عين شمس

18 حجم الخط

استقبلت غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة.

تعاون مشترك بين وزارة الصحة والسكان وجامعة عين شمس

ويأتي ذلك انطلاقًا من حرص إدارة جامعة عين شمس على مد جسور التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة.

وجاء ذلك بحضور سحر موسى عميد كلية التمريض وهالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و أشرف نبهان أستاذ النساء والتوليد بكلية الطب بجامعة عين شمس و د. منى عاشور مساعد نائب وزير الصحة والسكان.

حملات توعية لطلاب الجامعة ومنتسبيها وإنتاج أفلام قصيرة

وتضمن اللقاء بحث سبل الدعم والتعاون المشترك بين وزارة الصحة والسكان وجامعة عين شمس و كلية الطب وذلك من خلال مناقشة خطوات تنفيذ لخطة متكاملة تتضمن تقديم حملات توعية لطلاب الجامعة ومنتسبيها وإنتاج أفلام قصيرة تخاطب فئة الشباب تقدم على منصات الجامعة المتنوعة إلى جانب تقديم خدمات طبية تخدم الصحة الإنجابية ضمن فعاليات القوافل التنموية التى تنظمها الجامعة فى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة.

وفى ختام اللقاء توافق الجانبان على تقديم خطة محدد لتفعيل هذا التعاون المثمر بما يعود بالنفع على المجتمع ومصرنا الغالية.

وفي سياق آخر وجهت كلية تجارة عين شمس، تنويهًا هامًّا لطلاب شعبة الدراسة باللغة الإنجليزية وطلاب الفرقة الرابعة شعبة الدراسة باللغة العربية بمناسبة الاحتفال بعيد الغطاس، الذي يوافق يوم الإثنين ١٩ يناير ٢٠٢٦، يوم امتحانات الفصل الدراسي الأول للفرق التالية:

