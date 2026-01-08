أسباب الشعور ببعض الاضطرابات بعد عمر الـ 35

18 حجم الخط

تعانى بعض النساء من بعض الأعراض بعد عمر الـ 35، ما يؤثر على النوم كثيرا وأيضا المزاج وتلاحظ بعضهن بآلام فى مختلف أنحاء الجسم.

وترتبط بعض النساء هذه الأعراض بنقص الفيتامينات وبالتالى يزداد الإقبال على تناول المكملات الغذائية دون معرفة مدى صحة ذلك.

أسباب بعض الأعراض عند السيدات فى عمر الـ 35

ويقول الدكتور عمرو مسعد أخصائي التغذية العلاجية، إن الـ 35 ليس مجـرد رقم، فهى مرحلة "النضج"، وكثير من السيدات عند سن الـ 35 وتشعر بـ "اضطرابات" غير مفهومة، حيث تشعر فجأة بأن المزاج سيئ والشعور بالضيق والتعب من أقل مجهود، والموضوع هنا ليس الكبر بل إن الجسم يمر بتغيير هرمونى طبيعي يحتاج الفهم أكثر للتعامل معه بشكل صحيح.

وأضاف مسعد، أن السبب يرجع إلى أن، هرمونات الراحة والطاقة (البروجسترون والتستوستيرون) تقل، والاستروجين بيبدأ "يرفع" قليلا ما يسبب العصبية بدون سبب والنوم المتقطع والخفيف، وزيادة الوزن حتى إذا كان الإقبال على الطعام قليل، وهناك رغبة كبيرة فى تناول السكريات.

أسباب بعض الاضطرابات بعد عمر ال 35

3 نصائح للسيدات في عمر الـ 35

وتابع، كما أن تبدأ النساء تعانى من الهبات الساخنة، وهى ليست مش مرض بل مجرد سوء تفاهم بين المخ والمبيض، حيث يحتاج المخ الأسترالية المبيت يتأخر فى إرساله، والخل هنا 3 نصائح، منها:-

تعزيز صحة الكبد لأنه مصفاة الهرمونات واى خلل بها يؤثر على الاستروجين، لذا يجب الاهتمام بتناول عشبة شوكة الحليب والكركمين وورق الخرشوف.

الغدة الكظرية وهى التى تقوم بعمل المبيض من خلال إفراز الهرمونات ولكن عملها يتعطل بسبب القلق والتوتر، لذا يجب الابتعاد عن القلق والتوتر، والنوم مبكرا والبعد عن الكافيين.

الاهتمام بصحة الغدة الدرقية وهى المسؤولة عن الشعر والوزن والمناعة، لذا يجب تغذيتها باليود حيث تناول الأسماك مع الحصول على عنصري المغنيسيوم والسيلينيوم.

نصائح غذائية للسيدات في عمر الـ 35

وأوضح الدكتور عمرو مسعد أخصائي التغذية العلاجية، أنه يجب فى عمر الـ 35 الاهتمام بتناول الدهون الصحية، مثل زيت الزيتون والزبد الطبيعي، والأفوكادو، كما أن البروتين أساسي للحفاظ على العضلات وحرق الدهون، مع الامتناع عن السكر والدقيق الأبيض، وتناول الزعتر الجبل والموربنجا والبروبيوتك.

