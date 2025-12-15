العضلات توازن الهرمونات بالجسم بعد الأربعين، لذا يجب تقويتها

18 حجم الخط

تهتم النساء بعد الأربعين بالصحة الجيدة لتجنب الشيخوخة المبكرة وأعراض الكبر حيث التجاعيد وقلة الطاقة وقلة النوم وقلة حرق الدهون.

وعادة تحرص بعض النساء عقب سن الأربعين على اتباع التغذية السليمة وممارسة الرياضة يوميا للحفاظ على صحة الجسم وتجنب أى علامات للكبر.

ويقول الدكتور عمرو مسعد أخصائي التغذية العلاجية: إن سر الحفاظ على الصحة بعد عمر الأربعين يكمن فى الحفاظ على توازن الهرمونات، وهذا لا يحدث بدون تقوية عضلات الجسم، لأن سر توازن الهرمونات يكمن فى العضلات.

فوائد تقوية العضلات بعد الأربعين

وأضاف مسعد، أن من فوائد تقوية العضلات بعد عمر الأربعين:

العضلات هي بيت الطاقة ومفتاح توازن الهرمونات، والعضلات هي العامل الرئيسي لتوازن الهرمونات، وبناء كتلة عضلية صحية يعمل على التوازن بين هرمون التستوستيرون وهرمون الاستروجين، والمساعدة في تقليل مستويات الكورتيزول المرتفع، والتقليل من حساسية الأنسولين وتقلل مقاومة الأنسولين بشكل قوي، والعمل كواحدة من أقوى الأدوات للتخلص من التهابات الجسم نهائيا.

العضلات توازن الهرمونات بالجسم، فيتو

إسفنجة الجلوكوز وبيت الطاقة، حيث تعمل العضلات كـ "إسفنجة الجلوكوز" في الجسم، حيث تمتص السكر بعد الوجبة، مما يقلل بنسبة كبيرة احتمالية الإصابة بمرض سكر الدم النوع الثاني، كما أن العضلات هي بيت الطاقة في الجسم، فهي تحرق الطاقة أكثر في الراحة وتساعد على تنظيم سكر الدم، وهذا النشاط الأيضي المستمر يجعل زيادة الدهون تحت السيطرة مع الزيادة في العمر.

حماية العظام والدفاع الطبيعي، والعضلات تحمي العظام بعد الأربعين، وهذا مهم بشكل خاص لأن السيدات أكثر عرضة لهشاشة العظام في فترة ما قبل أو بعد انقطاع الدورة الشهرية، وقوة العضلات تضع توتر على العظام فتجعلها أقوى.

الثقة وتحسين المظهر، والعضلات تزيد الثقة وتحسن الشكل، ووجود عضلات أكثر يعني شكل أفضل ومرونة وقوة، ومعها تختفي آلام المفاصل والظهر، وبالتالى يزداد الشعور الإحساس بالقوة.

وتابع، أن العضلات لا تقوى وتبنى بشكل صحيح بدون تغذية سليمة مناسبة للجسم من حيث تناول كمية مناسبة من البروتين، بالإضافة إلى برنامج تمارين مقاومة مبني على أساس علمي، فالعضلات تحتاج إلى الوقود الصحيح والتحفيز المناسب لتنمو وتحقق لك كل هذه الفوائد التى ذكرناها.

