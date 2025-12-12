تعرفي عليها قبل فوات الأوان، أكلات يومية تدمر الكبد دون أن تدري

الجمعة 12 ديسمبر 2025
الكبد هو مخزن السموم بالجسم فهو ينقى الجسم من السموم والمواد الضارة، كما ينظم عمل الوظائف الحيوية وإفراز الهرمونات بالجسم.

وأى خلل فى الكبد يؤثر على الصحة العامة، وللأسف تتأثر صحة الكبد بالعادات الغذائية والحياتية الخاطئة، لذا يجب الحذر.

أكلات يومية تدمر صحة الكبد 

يقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن الكبد عضو أساسي في الهضم، والهرمونات، وتنقية السموم، وصحة البشرة، وهناك أكلات ومكونات موجودة في منتجات نستهلكها يوميا وتضر الكبد بشكل كبير، دون أن نشعر، ومن هذه الأكلات:

  • بروتين الصويا المعزول، وهو موجود في مكملات الجيم وبارات البروتين، يصنع بمواد كيماوية مثل الهكسان، وهو مذيب بترولي ضار بالكبد والأعصاب.
  • الفركتوز، سكر الفاكهة، وهو من أخطر أنواع السكريات على الكبد، لأن الكبد هو الذي يهضمه بالكامل، ما يؤدي إلى دهون الكبد ومقاومة الانسولين، ويوجد في شراب الذرة عالي الفركتوز، وعسل الأغاف، والمشروبات الغازية والحلويات، حتى السكر العادي نصفه فركتوز، ويجب أن نعلم أن السكر الموجود في الفاكهة معه مضادات أكسده وألياف تحمي من السموم على عكس إضافته إلى الطعام الجاهز والمشروبات.
  • الزيوت النباتية، مثل الذرة والصويا والكانولا وبذور القطن، وهى معالجة جدا، وغنية بأوميجا 6، التي تسبب التهابات، وتأكسد خلايا الجسم، وكثير منها GMO ومعرض لمبيد الغليفوسات، لذا من الأفضل استخدام الدهون الطبيعية الصحية مثل الزبد وزيت الزيتون والسمن البلدي وزيت جوز الهند الذي يأتى من العصر وليس الاستخلاص.
  • الواي بروتين، وهو ناتج من الحليب وبعد أن يعزل من طبيعته يصبح التهابي وقد يرفع مؤشرات الالتهاب ويجهد الكبد.
  • المالتيوديكسترين، وهو سكر صناعي غشيم، مؤشره الجلايسيمي أعلى من الجلوكوز 119، ويزيد الوزن، ويتلف البنكرياس، ويسبب دهون الكبد، وهو موجود في الفيتامينات، وبعض الحلويات التي مكتوب عليها بدون سكر، مثل منتجات “كيتو”، وهى بودنج وبارات بروتين وأكلات جاهزة.
  • الأفلاتوكسين، وهو سم فطري سرطاني للكبد، ينمو في الفول السوداني، والذرة، خصوصا لو التخزين رطب أو غير جيد.
  • مونوصوديوم غلوتاميت، محسن نكهة قوي موجود في شيبسي ونودلز وفاست فود ومقرمشات وأكل صيني وجبن قريش تجاري، وهو يزيد الشهية، ويسبب احتباس السوائل، ومضر للكبد، وأحيانا يكتب بأسماء بديلة مثل modified food starch.
اهتمي بصحة الكبد لتجنب الإصابة بمقاومة الأنسولين

احذري، تناول الفاكهة فقط على العشاء يسبب دهون الكبد ومقاومة الأنسولين

