انفجار يهز مكسيكو سيتي في المكسيك ومقطع يوثق اللحظة المرعبة (فيديو)

التقطت كاميرات مراقبة اللحظة الدقيقة للانفجار الذي وقع الجمعة 9 يناير في شقة تقع في حي باسيو دي تاكسكينا بمقاطعة كويواكان بـمكسيكو سيتي.



وهز انفجار قيل إنه ناتج عن تسرب للغاز، مبنى سكنيًّا مكونًا من ستة طوابق في حي كويواكان في مكسيكو سيتي، مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص والتسبب في أضرار هيكلية كبيرة للمبنى والمنازل المجاورة.

La fuerte explosión de gas en la colonia Paseos de Taxqueña, alcaldía Coyoacán de la Cdmx, dejó como saldo cinco personas lesionadas por quemaduras, dos de ellas de gravedad. Hay unas 100 personas afectadas por los cuantioso daños materiales.

El video es grabado por René Ibarra… pic.twitter.com/UWcE2wMiQZ January 9, 2026

وفي الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن رؤية كيف دمرت الموجة الصدمية النوافذ والحواجز المعدنية وجزءًا من هيكل الطابق الثالث من المبنى، مما أدى إلى انتشار الحطام في الطريق.

وأعلنت ميريام فيلما أورزوا فينيجاس سكرتيرة إدارة المخاطر الشاملة والحماية المدنية في مدينة مكسيكو (SGIRPC)، أن 5 أشخاص أصيبوا جراء الانفجار تم علاج ثلاثة منهم في مكان الحادث من قبل المسعفين، ونقل اثنان إلى المعهد الوطني لإعادة التأهيل بسبب خطورة إصاباتهما.

وأكد أن السلطات شرعت بفحص المبنى لوجود أضرار هيكلية خطرة.

وبحسب أورزوا فينيجاس، فإن أفراد الحماية المدنية والجيش المكسيكي يعملون في الموقع.

كما أكدت أنه تم تقديم المساعدة للسكان الذين نزحوا من منازلهم، موضحة أن ذلك سيستمر أثناء إجراء عمليات التفقد اللازمة في المبنى المعني والمنازل المحيطة به.

