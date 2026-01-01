أسباب تورم القدمين عند النساء بعد الأربعين

18 حجم الخط

تعانى النساء بعد الأربعين من أعراض عديدة ومزعجة لأن هذا العمر تتغير فيه هرمونات الجسم بسبب اقتراب انقطاع الطمث ما يسبب أعراض مزعجة.

وتحرص بعض السيدات فى هذا العمر على تغيير نمط الحياة والغذاء للتغلب على الأعراض التى يعانى منها الجسم وضبط الهرمونات مايحافظ على الصحة العامة.

أسباب وأعراض التهاب الأنسجة الدهنية

ويقول الدكتور عمرو مسعد أخصائي التغذية العلاجية، إن كثير من السيدات ابتداء من سن الأربعين تشكو من تورم مستمر، وثقل في الأطراف، وتغير في ملمس الجلد، والسبب ليس دائما "الدهون" بمعناها التقليدي، ولكن السبب هو التهاب الأنسجة الدهنية، الذى يحدث بسبب ضعف فى الدورة اللمفاوية، وهنا تتحول الأنسجة إلى سجن للسوائل والسموم.

التهاب الأنسجة الدهنية

وأضاف مسعد، أن ذلك يؤدى إلى:-

زيادة الضغط داخل الأنسجة.

ظهور التورم والتعرج

الحساسية والألم عند اللمس.

زيادة فى الوزن.

علاج التهاب الأنسجة الدهنية

وتابع، أن حل هذه المشكلة يلزم الإستمرار حتى لا تعود المشكلة مرة أخرى وعدم الاستعجال لأن العلاج سيطول، ولكن للحصول على نتائج فعالة والتخلص من هذه الآلام والأعراض المزعجة، ومن أهم طرق العلاج:-

التغذية سليمة لمقاومة الالتهابات لتحسين التصريف الليمفاوى وحل مشكلة الارتشاح.

الخضوع إلى جلسات مساج تصريف ليمفاوى.

ممارسة تمارين لتعزيز الدورة الدموية، وتمارين تحسن من تدفق الدم في الأطراف السفلى، لا سيما للأشخاص ذوي الروتين الجلوسي الطويل.

ممارسة تمارين التنفس وهى الكنز المخفية الذى يساعد فى علاج العديد من الأمراض.

