6 نصائح تساعدك فى التغلب على إجهاد الغدة الكظرية

الغدة الكظرية من الغدد المهمة فى الجسم لأنها تتحكم فى إفراز بعض الهرمونات ومسؤولة عن بعض الوظائف الحيوية أيضا.

وللأسف بعض السلوكيات الخاطئة تسبب إجهاد الغدة الكظرية ما يسبب حدوث بعض الأعراض ومع الوقت تحدث مضاعفات خطيرة.

أعراض إجهاد الغدة الكظرية

ويقول الدكتور عمرو مسعد أخصائي التغذية العلاجية، إن هناك علامات قد تبدو عادية ولكنها فى الحقيقة رسالة من الجسم عن وجود مشكلة ما مثل إجهاد الغدة الكظرية الذي يعاني منه العديد من الأشخاص خاصة النساء ويظهر فى صورة أعراض تعتقد بعضهن أنها عادية مثل استمرار الصداع رغم شرب القهوة القلق والتوتر المتواصل الشعور بالحزن دائما ظهور هالات سوداء لا تستجيب للعلاج، الانجذاب للأطعمة المالحة بشكل دائم مثل المخللات والشيبس، والخمول وقت العصر وكأن الجسم ليس به طاقة، والعصبية المفرطة.

مضاعفات إجهاد الغدة الكظرية

وأضاف مسعد، أن هذه الأعراض دليل على أن الغدة الكظرية مجهدة نتيجة العمل المتواصل والتفكير الزائد والسهر وكثرة الكافيين بسبب الإفراط فى شرب المنبهات، ما يجعل الغدة الكظرية تفرز هرمون الكورتيزول طوال اليوم حتى تأتى لحظة تعجز فيها عن ذلك ما يوقف حرق الدهون بالجسم وتزداد دهون البطن وتضعف المناعة.

إجهاد الغدة الكظرية

6 نصائح لعلاج إجهاد الغدة الكظرية

وتابع، أن هناك 6 نصائح تساعدك فى علاج إجهاد الغدة الكظرية، منها:-

ملح الهيمالايا، حيث أن رشة منه على ماء فى الصباح تحدث فرق ملحوظ فى توازن معادن الجسم.

المغنيسيوم فعال وسحرى فى علاج إجهاد الغدة الكظرية، ويفضل انزال مكمل غذائي مغنيسيوم جليسنيت قبل النوم، فهو يهدئ الأعصاب ويعيد جودة النوم.

السير على الرمال أو النجيلة بدون حذاء أو جوارب لسحب الشحنات الموجبة والتوتر من الجسم.

تناول عشبة الأشوجندا فهى تنظم هرمون الكورتيزول وتنظم ضربات القلب.

ممارسة رياضة المشى الهادئ أو المقاومة المحسوبة وليس الرياضات العنيفة.

ممنوع تناول القهوة على الريق فى هذه الحالة لأنها تعتبر "سم" للغدة وفى حالة عدم القدرة على منعها فيمكن تناولها بعد الإفطار بساعة ويكون فنجان واحد فقط يوميا ليس أكثر من ذلك.

