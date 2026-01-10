ترامب: الولايات المتحدة منفتحة على بيع النفط لكل من روسيا والصين

18 حجم الخط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إن الولايات المتحدة منفتحة على بيع النفط لكل من روسيا والصين.



وأوضح ترامب، خلال اجتماع مع رؤساء شركات النفط والغاز الأمريكية: "يمكن للصين أن تشتري منا من النفط بقدر ما تشاء، سواء هناك (في فنزويلا) أو في الولايات المتحدة، ويمكن لروسيا أن تحصل منا على كل النفط الذي تحتاجه. نعم، هم يحبون النفط، رغم أنهم ينتجونه بأنفسهم بكميات كبيرة. لكن الصين وروسيا وجميع الآخرين يمكنهم القدوم إلينا، وسنكون منفتحين على الأعمال التجارية تقريبًا على الفور".

أضاف الرئيس الأمريكي أن الصين تحتاج إلى كميات كبيرة من النفط، وأن الولايات المتحدة مستعدة لتزويدها به.



كما أشار ترامب إلى أنه حذر موسكو وبكين من رغبته في إقامة تعامل حصري بين الولايات المتحدة وفنزويلا. وفي السياق نفسه، أكد أنه يكنّ مشاعر إيجابية لشعبي روسيا والصين، قائلًا: "أنا أحب الشعب الصيني، وأحب الشعب الروسي".



والأربعاء، صرح الرئيس الأمريكي، بأن السلطات المؤقتة في فنزويلا ستسلم ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط الخاضع للعقوبات إلى الولايات المتحدة، على أن يتم بيعه بسعره في السوق.

وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "يسرني أن أعلن أن السلطات المؤقتة في فنزويلا ستقوم بتسليم ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط عالي الجودة، والخاضع للعقوبات إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وسيتمُ بيعُ هذا النفط بسعره في السوق".



وفي 3 يناير، شنت الولايات المتحدة هجومًا واسعًا على فنزويلا أسفر عن احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى نيويورك.

وأعلن ترامب أن مادورو وزوجته سيخضعان للمحاكمة بتهم تتعلق بما وصفه بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات" وتهديد الأمن، بما في ذلك أمن الولايات المتحدة.

