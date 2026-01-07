18 حجم الخط

مشروبات طبيعية تعزز طاقة النساء في الشتاء، في فصل الشتاء تعاني كثير من النساء من انخفاض مستوى الطاقة والشعور بالخمول والكسل، وهو أمر يرتبط بقِصر ساعات النهار، وبرودة الطقس، وقلة الحركة، وأحيانًا بنقص بعض الفيتامينات والمعادن.

ومع الاعتماد المتزايد على المنبهات الصناعية والمشروبات الغنية بالكافيين، تظهر الحاجة إلى بدائل طبيعية تمنح الطاقة والنشاط دون آثار جانبية.



أكدت الدكتورة مها سيد أخصائية التغذية العلاجية، أن المشروبات الطبيعية تلعب دورًا مهمًا في تعزيز طاقة النساء خلال فصل الشتاء، خاصة عند اختيار مكونات غنية بالعناصر الغذائية ومناسبة لطبيعة الجسم الأنثوي.



مشروبات طبيعية لزيادة الطاقة للنساء

في هذا التقرير تستعرض الدكتورة مها سيد مجموعة من المشروبات الطبيعية التي تساعد على زيادة الطاقة عند النساء في الشتاء، مع توضيح فوائد كل مشروب وطريقة تحضيره.



أولًا: الزنجبيل بالحليب

يُعد الزنجبيل من أفضل الأعشاب التي تمد الجسم بالدفء والطاقة، خاصة في فصل الشتاء. فهو يعمل على تنشيط الدورة الدموية، وتحفيز الجسم على إنتاج الحرارة، مما يقلل الشعور بالكسل.

فوائده للنساء:

يقلل الشعور بالإجهاد والتعب.

يحسن الهضم ويمنع الانتفاخ.

يخفف آلام الدورة الشهرية.

يعزز المناعة في مواجهة نزلات البرد.



طريقة التحضير:

يُغلى كوب من الحليب، ويُضاف إليه نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج المبشور أو المطحون، ويمكن تحليته بالعسل.



ثانيًا: القرفة بالعسل

القرفة من التوابل الغنية بمضادات الأكسدة، وتساعد على تحسين تدفق الدم، مما ينعكس بشكل مباشر على مستوى الطاقة.

فوائدها:

تحفز النشاط الذهني والجسدي.

تنظم مستوى السكر في الدم، ما يمنع الهبوط المفاجئ للطاقة.

تمنح شعورًا بالدفء في الأجواء الباردة.



طريقة التحضير:

يُغلى عود قرفة في كوب ماء، ثم يُترك قليلًا ويُضاف إليه ملعقة عسل نحل طبيعي.



ثالثًا: الكاكاو الخام بالحليب

الكاكاو الطبيعي غير المحلى يُعتبر مشروبًا غنيًا بالمغنيسيوم والحديد، وهما عنصران مهمان لمحاربة الإرهاق، خاصة لدى النساء.

فوائده:

يحسن المزاج ويقلل التوتر الشتوي.

يمد الجسم بطاقة معتدلة دون إثارة.

يساعد على تقليل أعراض الاكتئاب الموسمي.



طريقة التحضير:

ملعقة صغيرة من الكاكاو الخام تُضاف إلى كوب حليب ساخن، ويمكن تحليته بالعسل أو التمر.

رابعًا: الشاي الأخضر بالنعناع

رغم احتوائه على نسبة معتدلة من الكافيين، إلا أن الشاي الأخضر يمنح طاقة متوازنة وطويلة الأمد دون الشعور بالتوتر.

فوائده:

يزيد التركيز والانتباه.

يدعم عملية التمثيل الغذائي.

يساعد على التخلص من السموم.



طريقة التحضير:

يُنقع كيس شاي أخضر في ماء ساخن غير مغلي، ويُضاف إليه النعناع الطازج.

مشروبات دافئة لرفع الطاقة



خامسًا: مشروب التمر بالحليب

التمر مصدر طبيعي للطاقة، لاحتوائه على السكريات الطبيعية والحديد.

فوائده:

يعالج التعب الناتج عن نقص الحديد.

يمنح طاقة سريعة ومناسبة لبداية اليوم.

يقوي العضلات والأعصاب.



طريقة التحضير:

يُنقع 3 إلى 5 تمرات في كوب حليب دافئ، ويمكن خلطه بالخلاط للحصول على قوام ناعم.



سادسًا: مشروب العسل والليمون الدافئ

مشروب بسيط لكنه فعّال في تنشيط الجسم صباحًا، خاصة في الأيام الباردة.

فوائده:

يعزز المناعة.

ينشط الكبد ويساعد على طرد السموم.

يقلل الإحساس بالكسل الصباحي.



طريقة التحضير:

كوب ماء دافئ مع ملعقة عسل وعصير نصف ليمونة.

سابعًا: السحلب الطبيعي

السحلب من المشروبات الشتوية الشهيرة، ويتميز بقيمته الغذائية العالية.

فوائده:

يمنح دفئًا وطاقة للجسم.

يساعد على تحسين المزاج.

مناسب للنساء اللاتي يعانين من النحافة أو الإرهاق العام.



طريقة التحضير:

يُطهى السحلب مع الحليب، ويُحلى بالعسل، ويمكن إضافة القرفة أو جوز الهند.



ثامنًا: مشروب الشوفان الساخن

الشوفان غني بالكربوهيدرات المعقدة التي تمنح طاقة تدوم لفترة طويلة.

فوائده:

يقلل الشعور بالجوع.

يمنح طاقة مستقرة خلال اليوم.

يساعد على التدفئة في الشتاء.



طريقة التحضير:

ملعقة شوفان تُغلى مع الحليب أو الماء، ويمكن إضافة القرفة أو التمر.



نصائح مهمة لزيادة الاستفادة من المشروبات الطبيعية

يُفضل تناول المشروبات دافئة في الشتاء.

تجنب الإفراط في السكر الأبيض.

الانتظام أهم من الكمية.

دعم المشروبات بنظام غذائي متوازن ونوم كافٍ.



ومع الاستمرار في تناول هذه المشروبات ضمن نمط حياة صحي، يمكن التغلب على الخمول الشتوي، واستعادة النشاط والحيوية دون الحاجة إلى المنبهات الصناعية.

