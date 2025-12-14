الإثنين 15 ديسمبر 2025
مشروب الأنوثة الطبيعي لتنظيم الهرمونات وتعزيز صحة البشرة والشعر

تهتم الفتيات كثيرا بالمشروبات التى تزيد من أنوثتهن كثيرا وتعزز صحتهن، وذلك للظهور بشكل مميز وأكثر جاذبية وجمال.

وهناك العديد من المشروبات الشعبية الخاصة بالأنوثة فهى مهمة لصحة النساء، حيث تعزز من جمال البشرة والشعر وتنظم الهرمونات ما يحسن المزاج ويحافظ على الوزن.

مشروب الأنوثة الطبيعي لتنظيم الهرمونات 

وتقدم الدكتورة شروق على أخصائية التغذية العلاجية، مشروب الأنوثة الطبيعي لتنظيم الهرمونات وتعزيز صحة البشرة والشعر.

المكونات:-

نصف ملعقة من كل من

الينسون 

الشمر

الورد المجفف

الروز مارى 

كوب ماء مغلي 

الطريقة:-

  • نحضر كوب ماء ونضع به الأعشاب.
  • ثم نصب عليهم ماء مغلي ونقلب جيدا.
  • ثم نغطى الكوب حتى يصبح المشروب دافيء.
  • ثم نقلب جيدا ونصفي المشروب.
  • ثم نحليه بالعسل او السكر ويتم تناوله دافئا.
  • يجب تناول المشروب مرة واحدة أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
ومن فوائد هذا المشروب 

أولا الشمر:-

  • الشمر يساعد على توازن الإستروجين بدون أن يرفعه بشكل مرضي، ما يقلل احتباس المياة، والانتفاخ، والتقلبات الهرمونية التي تحدث قبل نزول الدورة الشهرية.

ثانيا الينسون 

  • الينسون يهدئ الجهاز الهضمي والعصبي، ويقلل الغازات ويحسن الهضم ويقلل الكورتيزول، نايقلل دهون البطن ويحسن رائحة الجسم ويعزز جمال البشرة، وينظم الهرمونات.

ثالثا الروزماري

  • الروزماري به مركبات تحسن ديتوكس الكبد مايحافظ على توازن الاستروجين ويزيد الدورة الدموية لفروة الرأس ما يقوي الشعر، ويقلل البكتيريا بالجسم ويحسن رائحة العرق ويقلل الالتهابات بالجسم.

رابعا الورد المجفف

  • الورد به مضادات للالتهاب، مما يقلل حساسية الجلد، ويجعل البشرة صافية ويحسن رائحة العرق ويجعل الجسم تفوح منه رائحة الورد.
