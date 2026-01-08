الخميس 08 يناير 2026
يضم 15 من قادة العالم وملادينوف بديلا لـ بلير، تفاصيل مجلس سلام غزة قبل إعلانه رسميا

الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيتو
من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع المقبل إنشاء مجلس السلام في قطاع غزة، ضمن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وفق ما نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين ومصدرين مطلعين.

وسيترأس المجلس ترامب نفسه، ويضم نحو 15 من قادة العالم، ليشرف على حكومة فلسطينية تكنوقراطية لم يتم تشكيلها بعد، إضافة إلى الإشراف على جهود إعادة الإعمار.

وأوضح مصدر مطلع أن الدعوات تُوجه إلى دول رئيسية للانضمام إلى مجلس الإدارة.

ومن المتوقع انضمام دول أوروبية وعربية وإقليمية إلى المجلس.

وأكد مسؤولون أمريكيون أن الخطة لا تزال قابلة للتعديل بحسب تطورات قضايا أخرى ضمن أجندة السياسة الخارجية لترامب، مثل فنزويلا ومفاوضات السلام بين أوكرانيا وروسيا.

وسيكون المبعوث السابق للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، ممثل مجلس السلام على الأرض. 

ويزور ملادينوف إسرائيل هذا الأسبوع للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين تمهيدًا للإعلان المرتقب.

وأشار الموقع إلى أن اتفاق نتنياهو على الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق خلال لقائه ترامب الأسبوع الماضي ساهم في تمهيد الطريق لإطلاق مجلس السلام، ومن المتوقع أن يُعقد الاجتماع الأول له خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس لاحقًا هذا الشهر.

الجريدة الرسمية