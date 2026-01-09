في خطوات بسيطة، طريقة عمل تشوروز، الحلوى الإسبانية الشهيرة

18 حجم الخط

طريقة عمل تشوروز، تشوروز من الحلويات الإسبانية الشهيرة التي انتشرت في العالم كله، وتتميز بشكلها الأسطواني المقرمش من الخارج والناعم من الداخل، وتقدم غالبا مع سكر وقرفة أو مع صوص الشيكولاتة أو الكراميل.

وطريقة عمل تشوروز، سهلة وبسيطة وهى تشبه فى طريقتها بلح الشام ولكنها تحتاج إلى بعض الدقة حتى تكون ناجحة، وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل تشوروز.

مكونات عمل تشوروز:

مكونات العجين

كوب ماء

2 ملعقة كبيرة زبدة

ملعقة كبيرة سكر

رشة ملح

كوب دقيق أبيض

بيضة كبيرة أو بيضتان صغيرتان

ملعقة صغيرة فانيليا

للتغطية

نصف كوب سكر

ملعقة صغيرة قرفة مطحونة اختياري

للقلي

زيت نباتي غزير

للتقديم اختياري

صوص شوكولاتة

صوص كراميل

عسل أو نوتيلا

طريقة عمل تشوروز

طريقة عمل تشوروز:

ضعي الماء والزبدة والسكر ورشة الملح في قدر على النار.

اتركي الخليط حتى يغلي وتذوب الزبدة تماما.

بمجرد الغليان، أضيفي الدقيق دفعة واحدة.

اخلطي بقوة باستخدام ملعقة خشبية حتى تتشكل عجينة متماسكة وتنفصل عن جدار الوعاء.

اتركي العجينة تهدأ قليلا لمدة 5 إلى 10 دقائق حتى لا تطهي البيض عند إضافته.

أضيفي البيضة والفانيليا إلى العجينة الدافئة.

اخلطي جيدا حتى يندمج البيض وتصبح العجينة ناعمة ولامعة.

إذا كانت العجينة سميكة جدا، يمكن إضافة نصف بيضة أخرى تدريجيا.

ملاحظة مهمة، قوام العجينة يجب أن يكون طري لكنه قابل للتشكيل داخل قمع الحلويات.

ضعي العجينة في كيس حلواني بفوهة نجمة كبيرة.

سخني الزيت في مقلاة عميقة على نار متوسطة.

اضغطي العجينة مباشرة فوق الزيت واقطعيها بالمقص بالطول الذي تفضلينه.

اتركي التشوروز في الزيت حتى يتحول إلى اللون الذهبي.

قلبيه من جميع الجهات لضمان قرمشة متساوية.

ارفعيه من الزيت وضعيه على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد.

اخلطي السكر مع القرفة في طبق واسع.

اغمسي قطع التشوروز الساخنة في خليط السكر والقرفة حتى تتغلف بالكامل.

قدميها مع صوص الشيكولاتة أو الكراميل.

لنجاح التشوروز، يجب عدم الإفراط في البيض حتى لا تصبح العجينة لينة جدا.

القلي على نار متوسطة وليس عالية لتستوي من الداخل.

استخدام فوهة نجمة يعطي قوام مقرمش من الخارج.

ترك العجينة تبرد قليلا قبل إضافة البيض.

