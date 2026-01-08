ترامب يعلن رفع ميزانية الدفاع الأمريكي إلى 1.5 تريليون دولار في 2027

18 حجم الخط

الجيش الأمريكي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه رفع ميزانية الدفاع لعام 2027 إلى 1.5 تريليون دولار، بعد مفاوضات وصفها بـ«الطويلة والصعبة» مع أعضاء في مجلس الشيوخ والكونجرس، إلى جانب وزراء وممثلين سياسيين.

ترامب: العالم يمر بمرحلة مضطربة ولا مجال لتقليص قوة الجيش

وقال ترامب في بيان رسمي إن الظروف الدولية الحالية، التي وصفها بأنها «مضطربة وخطيرة للغاية»، تفرض على الولايات المتحدة التخلي عن سقف التريليون دولار، معتبرًا أن رفع الميزانية ضروري لبناء ما سماه «الجيش الحلم» القادر على ردع أي تهديد محتمل.

ترامب: الرسوم الجمركية تمول القفزة العسكرية

وأوضح ترامب أن العائدات الضخمة من الرسوم الجمركية المفروضة على دول قال إنها «استغلت الولايات المتحدة تاريخيًا»، هي العامل الحاسم في اتخاذ القرار، مشيرًا إلى أن هذه الإيرادات غير المسبوقة جعلت الوصول إلى رقم 1.5 تريليون دولار ممكنًا دون الإضرار بالاستقرار المالي.

هجوم مباشر لـ ترامب على إدارة بايدن

وهاجم ترامب إدارة الرئيس السابق جو بايدن، واصفًا إياها بـ«النعسانة» و«الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة»، معتبرًا أن مثل هذه العوائد المالية كانت غير متصورة قبل عام واحد فقط.

وعود ترامب بخفض الدين وتوزيعات مالية للمواطنين

وأكد ترامب أن زيادة الإنفاق العسكري لن تكون على حساب الاقتصاد الداخلي، موضحًا أن الخطة الجديدة ستسمح في الوقت نفسه بـخفض الدين العام، إلى جانب تقديم توزيعات مالية كبيرة للأمريكيين من ذوي الدخل المتوسط، الذين وصفهم بـ«الوطنيين».

ميزانية دفاع غير مسبوقة في تاريخ أمريكا

ويُعد الرقم المعلن الأعلى في تاريخ الميزانيات الدفاعية الأمريكية، ما يعكس توجهًا واضحًا لإدارة ترامب نحو تعزيز القوة العسكرية باعتبارها حجر الزاوية في الأمن القومي والسياسة الخارجية.

