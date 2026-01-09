موعد إعلان نتيجة آخر جولة انتخابية في ماراثون انتخابات النواب 2025

18 حجم الخط

تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات، لإعلان نتيجة آخر جولة انتخابية في ماراثون انتخابات مجلس النواب 2025، وهي جولة الإعادة في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى بأحكام المحكمة الإدارية العليا، وعددها 30 دائرة في 10 محافظات.

تفاصيل الدوائر الملغاة في انتخابات مجلس النواب

وتشمل 30 دائرة ملغاة داخل 10 محافظات ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 ما يلي:

محافظة الجيزة وتضم دوائر (البدرشين، منشأة القناطر، بولاق الدكرور، العمرانية والطالبية، قسم الجيزة، 6 أكتوبر، الهرم).

محافظة المنيا، حيث تجرى الانتخابات في دوائر (أول المنيا، أبو قرقاص، ملوي، ديرمواس، مغاغة والعدوة وبني مزار).

محافظة البحيرة، حيث تجرى الانتخابات في دوائر: (المحمودية، الدلنجات، حوش عيسى، كوم حمادة).

محافظة أسيوط وتضم دوائر: (قسم أول أسيوط، أبو تيج، ديروط والقوصية ومنفلوط).

محافظة الوادي الجديد وتضم دوائر (الداخلة والفرافرة، الخارجة).

محافظة أسوان وتضم دوائر (نصر النوبة، أول أسوان وثان أسوان وأسوان الجديدة، إدفو).

محافظة الأقصر وتضم دوائر: (قسم الأقصر، إسنا، القرنة).

محافظة الفيوم وتضم دائرة (سنورس).

محافظة الإسكندرية وتضم دائرة (أول المنتزه).

محافظة سوهاج وتضم دائرة (البلينا).

موعد إعلان نتيجة انتخابات الدوائر الملغاة

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت نتيجة انتخابات مجلس النواب في الجولة الأولى بالدوائر الملغاة من المرحلة الأولى، يوم 18 ديسمبر الماضي، ثم أجريت جولة الإعادة في الخارج يومي 31 ديسمبر الماضى، و1 يناير 2026، وفي الداخل يومي 3 و4 يناير الماضيين.

النتيجة النهائية لانتخابات مجلس النواب

ومن المقرر أن تعلن النتيجة النهائية لانتخابات مجلس النواب في 30 دائرة ملغاة بمحافظات المرحلة الأولى يوم 10 يناير 2026.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.