الخميس 08 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

اليوم، مدبولي يتفقد أعمال إنشاء وتطوير عدد من المستشفيات بالقاهرة والجيزة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فيتو
18 حجم الخط

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أعمال إنشاء وتطوير عدد من المستشفيات بمحافظتي القاهرة والجيزة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ مشروعات الدولة في القطاع الصحي والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

 

متابعة التجهيزات الطبية والإنشائية بالمستشفيات

ومن المنتظر أن تشمل الجولة تفقد معدلات التنفيذ بالمشروعات الجارية، والوقوف على نسب الإنجاز وأعمال التطوير والتحديث الجارية، إلى جانب متابعة التجهيزات الطبية والإنشائية بالمستشفيات، والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال.

خطط التشغيل المقترحة للمستشفيات بعد الانتهاء من أعمال التطوير

كما من المقرر أن يستعرض رئيس مجلس الوزراء خلال الجولة خطط التشغيل المقترحة للمستشفيات بعد الانتهاء من أعمال التطوير، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية، وتحسين جودة الخدمات الصحية، ودعم منظومة الرعاية الطبية، خاصة في المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة بمحافظتي القاهرة والجيزة.

 

حرص الحكومة على المتابعة الميدانية لمشروعات البنية التحتية الصحية

وتأتي هذه الجولة في إطار حرص الحكومة على المتابعة الميدانية لمشروعات البنية التحتية الصحية، وضمان دخولها الخدمة بما يحقق مستهدفات الدولة في توفير خدمات صحية متكاملة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيس مجلس الوزراء الخدمات الطبية الخدمات الصحية الدكتور مصطفى مدبولي جودة الخدمات الصحية محافظتي القاهرة والجيزة مشروعات البنية التحتية مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

مواد متعلقة

مدبولي يتفقد غدا أعمال إنشاء وتطوير عدد من المستشفيات بالقاهرة والجيزة

بمناسبة عيد الميلاد المجيد، اليوم إجازة مدفوعة الأجر في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص

مدبولي: بعض الوزراء بيشتكوا من الهجوم قلت لهم دي ضريبة العمل العام

المشاط تكشف الهدف من إطلاق السردية الوطنية للتنمية

مدبولي: مد تقديم طلبات مستأجري الإيجار القديم 3 أشهر لهذا السبب

مدبولي: مستعدون لكل سيناريوهات التصعيد ونرفض الدخول في الصراعات بين الدول

مدبولي: إعادة بناء مناطق كاملة عدد سكانها يتجاوز دولة مجتمعة

مدبولي يكشف عن طفرة في تحويلات المصريين بالخارج وأعداد السائحين
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار الزيت اليوم الخميس في الأسواق

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات الأربعاء

قتيلان و6 جرحى بإطلاق نار في كنيسة أثناء تشييع جنازة بولاية يوتا الأمريكية

فانس: الدنمارك لم تقم بواجباتها تجاه أمن جرينلاند وقرار السيطرة عليها بيد ترامب

كيف تتقدم بطلب تغيير وتعديل النشاط لمحلك إلكترونيا؟

فضيحة عالمية للاعبة تنس مصرية في بطولة دولية وصحيفة بريطانية: هناك لغز يبدو أنها لم تلعب من قبل (فيديو)

سعر الخضار اليوم، الطماطم تسجل 15 جنيها بسوق الجملة وانخفاض 3 أصناف منها الفلفل

ما نعرفهاش، أول رد من اتحاد التنس على فضيحة اللاعبة هاجر عبد القادر في مسابقة دولية

خدمات

المزيد

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة وشبورة، الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس

سعر الدولار مقابل الليرة في مصرف سوريا المركزي مساء اليوم الأربعاء

تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب بالصاغة مساء اليوم الأربعاء

سعر الـ100 ين ياباني في البنك الأهلي مساء اليوم الأربعاء 7-1-2026

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 8 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 8 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 8 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية